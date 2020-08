Continuano ad aumentare i casi di Covid-19 nel Comune di Castellammare di Stabia. Quest’oggi l’Asl Na 3 ha registrato e comunicato la notizia di un nuovo stabiese risultato positivo. Il paziente in questione è un uomo 32enne che si era sottoposto al tampone dopo aver accusato dei sintomi sospetti: l’esito è stato positivo. Le sue condizioni di salute sono fortunatamente stabili, pertanto è scattato tempestivamente sia per lui sia per il suo nucleo familiare il regime di isolamento domiciliare.

Il computo totale si aggiorna in salita. Su un totale di 61 contagiati di cui 18 operatori sanitari, sono 43 i guariti, 5 i deceduti e 13 restano tuttora positivi. Sono attualmente disposti in quarantena, invece, 31 cittadini.





Sono difficili e preoccupanti le settimane che vanno a concludere l’agosto della città delle acque. Dopo aver raggiunto per due volte, a seguito della proclamazione della “Fase 2” dell’emergenza sanitaria, il traguardo della città “Covid Free”, ritorna la paura in città. L’allerta che l’amministrazione Cimmino aveva lanciato con un’ordinanza restrittiva è stata prorogata fino al prossimo 6 settembre. Tra i punti salienti dell’atto: obbligo di mascherina in qualsiasi orario del giorno sia in luoghi pubblici sia all’aperto ed obbligo di chiusura per esercizi commerciali alle 2 di notte. Sono stati intensificati i controlli da parte delle autorità competenti e, i trasgressori delle disposizioni vigenti, andranno incontro a salatissime sanzioni. Sconti per nessuno, le multe andranno dai 400 euro fino a 1000.









Per tale motivo, la fascia tricolore Gaetano Cimmino ha tenuto a richiamare all’attenzione i suoi concittadini: “In questo momento delicato è molto importante stare in guardia e adottare tutte le cautele necessarie per limitare la diffusione del contagio. Ora è necessario continuare a comportarci con maturità e senso di responsabilità. Insieme vinceremo questa sfida”. Ed ha concluso, senza perdersi d’animo: “Al nuovo paziente e a tutti i 13 cittadini attualmente alle prese con il virus auguro di guarire nel più breve tempo possibile e di vincere in fretta la loro battaglia. Insieme vinceremo questa sfida. Insieme ce la faremo”.





Massima attenzione non solo verso tutti coloro che si mobilitano all’interno del comprensorio stabiese, bensì verso tutte le persone che rientrano da vacanze e ferie trascorse in Paesi esteri. Coloro che a partire dal 12 agosto fanno ritorno dall’estero in città, sono obbligati a segnalarsi entro 24 ore al Dipartimento di prevenzione Asl per sottoporsi a test sierologico e/o tampone e ad osservare l’isolamento fiduciario in attesa dell’esito dei test. Possono rivolgersi al seguente indirizzo mail dippr@aslnapoli3sud.it e/o al seguente recapito telefonico 0818490682 disponibile dal lunedì alla domenica tra le ore 9.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 18.00. La loro prenotazione verrà accolta e, di conseguenza, potranno recarsi presso la postazione drive-in dell’Asl collocata all’interno del piazzale del parco delle Antiche Terme. Potranno effettuare il tampone di tipo orofaringeo senza dover scendere o spostarsi dalle proprie automobili. Il servizio offerto dal presidio sanitario, posto in un’area circoscritta nei pressi dell’accesso di via Brin 103,è attivo tutti i giorni tra le 8.30 e le 17.30 fino al 31 agosto salvo eventuali proroghe, ed è aperto a tutte le persone appartenenti ai Comuni dei distretti Asl 53, 56 e 58, che includono i Monti Lattari, Pompei e l’area torrese-boschese.

Emanuela Francini