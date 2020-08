Ancora un dato elevato e una percentuale quotidiana dei positivi che sale ancora. In Campania il numero dei positivi in un solo giorno è di 135, tre in meno di ieri, ma a fronte del minor numero di tamponi processati anche la percentuale sale e arriva al 4,46%.

I tamponi analizzati sono stati 3.026 e portano a 393.265 quelli processati dall’inizio della crisi epidemica.







In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 6.111 in totale dall’inizio dei contagi. Negli ultimi 8 giorni il totale dei nuovi casi sale a 764 positivi.

Sono 71 i casi di rientro da vacanze, di cui 41 dalla Sardegna e 30 dall’estero. Napoli la città più colpita da questa seconda ondata con 109 casi in un giorno, che toccano quota 145 considerando le conferme. Molti casi vengono fuori grazie ai controlli predisposti all’Aeroporto di Capodichino per quanti rientrano da fuori regione.









I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 75, uno in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva restano 3 i ricoverati. I casi attualmente positivi salgono a sono 1.295 aumentando di altri 131 casi, mentre salgono a 1.085, 109 in più, quelli che si trovano in isolamento domiciliare.

L’obiettivo dell’autorità sanitaria è «individuare quanti più contagi ‘da importazione’, per garantire sicurezza e prevenzione alle famiglie. Si lavora con grande impegno, e si continuerà a farlo – fanno sapere dall’Unità di Crisi – con enorme sforzo e decisione soprattutto nell’individuazione di tutti i contatti».









Il numero delle vittime sale a 443 per un altro morto registrato nelle ultime ore.

Sale anche il totale dei guariti per altri 3 pazienti completamente ristabiliti: sono 4.373, di cui 4.368 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.

In Italia i nuovi casi arrivano a 1.367, con 269 in Lombardia, 162 nel Lazio e 147 nel Veneto. Il contagio risale su livelli visti ai primi di maggio.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

domenica 16 agosto – 2,42% – 34 contagiati

Lunedì 17 agosto – 1,10% – 35 contagiati

Martedì 18 agosto – 2,01% – 56 contagiati

Mercoledì 19 agosto – 2,22% – 53 contagiati

Giovedì 20 agosto – 1,95% – 68 contagiati

Venerdì 21 agosto – 1,40% – 60 contagiati

Sabato 22 agosto – 3,33% – 138 contagiati

Domenica 23 agosto – 3,70% – 116 contagiati

Lunedì 24 agosto – 3,81% – 138 contagiati

Martedì 25 agosto – 4,46% – 135 contagiati