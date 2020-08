Dire che i bambini “sono tra i principali veicoli di contagio” non è corretto

"Dire che i bambini 'sono tra i principali veicoli di contagio' e questa è “la terribile evidenza scientifica” non è corretto. I bambini testati in ospedale (quindi un campione selezionato di bambini) possono presentare cariche virali elevate ma questo non significa che i bambini siano potenti diffusori della malattia: questo, ad oggi, non è stato dimostrato"

Costantino Panza é un pediatra esperto di neonatologia e patologia neonatale ed in una sua lettera di risposta al Corriere della sera spiega molto bene per quale motivo non é corretto dire che i bambini sono tra i principali veicoli di contagio del nuovo coronavirus.

Prima di lasciarvi alle sua lettera ricordiamo che é socio dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP), redattore della rivista Quaderni ACP (e coordina la rivista Pagine Elettroniche di Quaderni ACP). Lavora nella redazione della Newsletter pediatrica, una rete di journal club pediatrici presenti in tutta Italia per la lettura critica delle pubblicazioni scientifiche internazionali secondo la medicina basata sulle prove di efficacia.





Dal 2008 è tutor del journal club pediatrico di Reggio Emilia, é membro del coordinamento nazionale di “Nati per la musica” e partecipa alle attività di diffusione e promozione delle buone pratiche genitoriali fin dalla nascita. È autore o coautore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche italiane e internazionali peer-reviewed, e collabora con UPPA da diversi anni con articoli di divulgazione pediatrica.

Dunque, allo studio pubblicato sul Journal of Pediatrics dedica un articolo anche il Corriere. Ecco un estratto: “I bambini non sono affatto immuni al Covid. I ragazzi men che meno…enormi responsabilità attendono ciascuno di noi e gravi decisioni attendono la classe dirigente”.







La risposta di Costantino Panza

Buongiorno,

sono un pediatra e ho sono rimasto perplesso leggendo l’articolo di Antonio Scurati “I bambini, la minaccia COVID e le nostre responsabilità” del 21 agosto 2020.

Dire che i bambini “sono tra i principali veicoli di contagio” e questa è “la terribile evidenza scientifica” non è corretto. I bambini testati in ospedale (quindi un campione selezionato di bambini) possono presentare cariche virali elevate ma questo non significa che i bambini siano potenti diffusori della malattia: questo, ad oggi, non è stato dimostrato; anzi, tutte le misurazioni effettuate in comunità dicono il contrario. Una indagine pubblicata 10 giorni fa dall’ ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control, la più importante agenzia di salute europea) riporta testualmente che “solo sei nazioni hanno registrato focolai di infezione nelle scuole, molto limitati in numero, con il coinvolgimento di pochissimi casi secondari; una sola nazione ha segnalato un cluster di 13 casi (4 studenti e 9 adulti): un’eccezione e non la regola”.

Le diverse indagini epidemiologiche sulla suscettibilità e trasmissibilità dell’infezione nell’età pediatrica hanno rilevato una scarsa importanza dei bambini, soprattutto al di sotto dei 10 anni, nella diffusione del virus nell’ambiente domestico; in altre parole, le misurazioni ad oggi dicono che sono stati gli adulti a trasmettere il virus, molto più dei bambini. Mentre sembra non essere più così negli adolescenti (dai 10 anni in su), i quali hanno più probabilità di infettarsi e trasmettere il virus.

Sono d’accordo con le conclusioni di Scurati sulla necessità di modificare i comportamenti dei giovani (“Andrai a ballare la prossima estate”). Tuttavia l’errore è stato commesso in primo luogo dal decisore politico che ha permesso, in modo immorale, di tenere aperto servizi non essenziali mettendo a rischio la futura apertura delle agenzie educative prescolastiche e della scuola primaria, comunità fondamentali per permettere non solo l’apprendimento, ma lo sviluppo pieno dei bambini che, a queste età, hanno bisogno della presenza fisica, faccia a faccia, corpo a corpo, dell’adulto e degli altri bambini.

Un ultimo punto: del SARS-CoV-2, questo temibile coronavirus, conosciamo ancora molto poco: poche sono le certezze, tantissimi i dubbi. Affermazioni che descrivono i bambini come i principali responsabili di questa epidemia non sono giustificate e possono portare a diminuire la fiducia dei genitori verso le scuole primarie e dell’infanzia. E la mancata frequenza nelle comunità educative senza giustificate motivazioni, già verificatasi in questi mesi, non è associato solo a una mancanza di apprendimento, ma porta a un aumento del rischio di danni alla salute psico-fisica e un aumento dei casi di maltrattamento, eventi che cambiano la traiettoria di vita del bambino in modo permanente. Di seguito una breve recente bibliografia:

