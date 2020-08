“Dalla Sardegna sono partito con la febbre e sulla nave nessuno ci ha controllato la temperatura”. Questa la dichiarazione di Federico Lauri, più comunemente conosciuto come Federico Fashion Style, parrucchiere delle star risultato positivo al covid-19 dopo un viaggio in Sardegna.

I primi sintomi sono iniziati durante la villeggiatura con qualche linea di febbre: “Ho fatto il sierologico in Sardegna perché non mi sentivo bene. – ha spiegato Lauri -. Avevo già un po’ di febbre ma il sierologico era risultato negativo. Poi sono arrivato a Roma, la febbre continuava e ho fatto subito il tampone che è risultato positivo. Ho i sintomi: non sento odori e sapori, poi ho una tosse fortissima e dolori articolari e muscolari”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Fashion style (@federico_fashion_style) in data: 26 Ago 2020 alle ore 6:46 PDT

Per il parrucchiere la situazione è fuori controllo, sono pochissimi i controlli e nemmeno durante l’imbarco per tornare a Roma gli è stata misurata la febbre. L’imprenditore ci tiene anche a precisare che non è stato a contatto con i locali della movida. “Non ho frequentato discoteche, la situazione era normale, tutti erano senza mascherina – ha dichiarato Lauri -. Controlli non ce ne erano assolutamente”.

Tante le manifestazioni d’affetto arrivate dal mondo dei vip a seguito della notizia. Sui social Federico informa ogni giorno i followers della sua situazione di salute. Con un video su Instagram ha ringraziato due operatori sanitari che sono andati nella sua abitazione per misurargli la temperatura. “Sono degli angeli”, ha detto il parrucchiere di Anzio.

Annalibera Di Martino