FF Napoli calcio a 5: Polverino nuovo dirigente dell’Under 19

S.D. FF NAPOLI, é una società dilettantistica nata nel luglio del 2002 con il nome di Asd Futsal Fuorigrotta, partecipa quest’anno al campionato di serie A2 maschile di futsal, nel frattempo annuncia un nuovo dirigente.

Vincenzo Polverino entra a far parte della famiglia del Napoli. Sarà dirigente accompagnatore dell’Under 19.

“Vivo a Soccavo, quartiere che ha sfornato tanti talenti nel calcio come i Cannavaro, Pasquale Foggia, Floro Flores. In passato sono stato coinvolto da questa travolgente passione, poi Roberto Falcone mi ha dato la possibilità di collaborare come dirigente della Futsal Flegrea, prima con i ragazzi e dopo nella squadra che ha disputato il campionato di C1 per due anni.

Sono felice di essere approdato nelle fila del Napoli, pronto a ricambiare la fiducia con massimo impegno e professionalità per raggiungere obiettivi importanti che certamente questa società merita, per aver messo in campo una forte capacità di organizzazione, dove si punta tantissimo sul settore giovanile”.