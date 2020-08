Torre Annunziata, gambizzato 24enne in piazza Ernesto Cesaro. Pochi minuti dopo la mezzanotte un uomo è stato ferito da colpi d’arma da fuoco in piazza Ernesto Cesaro. L’uomo, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia è stato raggiunto da tre colpi alla gamba sinistra e da colpi a quella destra. Il ferito, un 24enne del posto, non è in pericolo di vita. Sul posto rinvenuti tre bossoli calibro 7,65. Indagini a cura del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata e della compagnia di Torre Annunziata.







”Nonostante le quotidiane azioni di contrasto alla criminalità da parte delle forze dell’ordine, prosegue l’escalation di episodi criminali sul territorio. – ha detto il sindaco Vincenzo Ascione – Nel giorno del trentaseiesimo anniversario della strage di Sant’Alessandro, in cui persero la vita otto persone, tra cui Francesco Fabbrizzi, completamente estraneo a fatti legati alla camorra ribadiamo con forza e determinazione la nostra condanna alla violenza ed a qualsivoglia forma di illegalità.







Chiediamo alle forze dell’ordine di proseguire senza sosta nell’azione di contrasto alla criminalità, e di dare il proprio supporto agli agenti di polizia locale, il cui organico è fortemente ridimensionato, affinché possa esserci un controllo costante e capillare del territorio. È necessario avere tolleranza zero nei confronti di chi con prepotenza ed arroganza continua ad agire violando la legge”.