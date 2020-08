In Campania il numero dei positivi oggi è di 130 nuovi casi. Anche se il numero decresce di poche unità e cala anche la percentuale giornaliera, sul piano clinico cresce la preoccupazione. Sono da registrare ulteriori 33 ricoveri e un paziente in più in terapia intensiva, sono purtroppo decedute altre due persone. Intanto in Italia il nuovo record dall’inizio della fase 2 con 1.411 positivi in 24 ore.

Tra i nuovi casi, 59 sono casi di rientro da vacanze: in particolare 44 dalla Sardegna e 15 dall’estero

La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi analizzati risulta ancora in rialzo raggiungendo il 3,58%, ieri era a 4,46%.





I tamponi analizzati sono stati 3.631 e portano a 396.896 quelli processati dall’inizio della crisi epidemica.

In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 6.241 in totale dall’inizio dei contagi. Negli ultimi 9 giorni il totale dei nuovi casi sale a 894 positivi.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania, quindi, sono oggi 108. In terapia intensiva salgono a 4 i ricoverati. I casi attualmente positivi salgono a 1.423 aumentando di altri 128 casi, mentre sale il numero delle persone in isolamento domiciliare e sono ora 1.311, 226 in più.







Il numero delle vittime purtroppo va aggiornato con ulteriori 2 nuovi decessi e arriva in totale a 445.

Il totale dei guariti sesta stabile a 4.373, di cui 4.368 completamente guariti e 5 clinicamente guariti, nessun nuovo guarito oggi.

Le prossime due settimane saranno cruciali per capire se ci sarà una seconda ondata dei contagi. Terminata la fase dei rientri, si vedrà se il virus arrivato prima dei controlli obbligatori ha generato nuovi flussi interni. Entro metà settembre, insomma, si dovrebbe avere un quadro definito.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Lunedì 17 agosto – 1,10% – 35 contagiati

Martedì 18 agosto – 2,01% – 56 contagiati

Mercoledì 19 agosto – 2,22% – 53 contagiati

Giovedì 20 agosto – 1,95% – 68 contagiati

Venerdì 21 agosto – 1,40% – 60 contagiati

Sabato 22 agosto – 3,33% – 138 contagiati

Domenica 23 agosto – 3,70% – 116 contagiati

Lunedì 24 agosto – 3,81% – 138 contagiati

Martedì 25 agosto – 4,46% – 135 contagiati

Mercoledì 26 agosto – 3,58% – 130 contagiati