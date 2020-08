L’arcivescovo di Sidney: vaccino Covid19 di Oxford sviluppato da feto umano abortito

"Se il governo persegue un vaccino eticamente non controverso, questo non sarà un problema. Se assicura alle persone che nessuno sarà costretto a usare un simile vaccino o sarà svantaggiato per non farlo, non sarà un problema"

L’arcivescovo di Sidney Anthony Fisher si rivolge a tutta la comunità esprimendo le sue perplessità in merito all’etica riguardo la produzione del vaccino per il Covid-19.

L’annuncio é di una settimana fa, quando Fisher dal suo canale social esprime i dubbi sul vaccino e sulla “lettera di Intenti” firmata tra il governo australiano e AstraZeneca (Oxford University). Le questioni sollevate dall’arcivescovo riguardo al vaccino sono di ordine etico, in quanto, come dirà lo stesso Fisher: “il vaccino in questione fa uso di una linea cellulare coltivata da un feto umano abortito”. Anche se attualmente nel mondo sono in fase di ricerca 167 vaccini, molti dei quali non utilizzano cellule fetali nel loro sviluppo.

La problematica fondamentale per il prelato, é che indipendentemente “che questo vaccino abbia successo o meno, è importante che il governo non crei un dilemma etico per le persone”. Infatti l’arcivescovo di Sidney ha scritto al primo ministro Scott Morrison insieme all’arcivescovo anglicano di Sydney e all’arcivescovo greco ortodosso dell’Australia, “chiedendo al governo di perseguire simili disposizioni per vaccini alternativi che non sollevano le stesse preoccupazioni etiche, in modo che gli australiani abbiano un scelta quando si tratta di vaccinazione”.

Dunque nella lettera al primo ministro, i rappresentanti delle chiese cattolica, anglicana e greco-ortodossa, dicono che rendere obbligatorio l’uso di un vaccino originato da feti abortiti potrebbe rappresentare una crisi di coscienza per alcuni cristiani.

L’arcivescovo di Sidney dichiarerà inoltre: “Se il governo persegue un vaccino eticamente non controverso, questo non sarà un problema. Se assicura alle persone che nessuno sarà costretto a usare un simile vaccino o sarà svantaggiato per non farlo, non sarà un problema. Se mette a disposizione un vaccino alternativo eticamente non controverso, se ne viene trovato uno, coloro che sono turbati in coscienza saranno sollevati. La chiave, quindi, è cercare soluzioni che proteggano la salute fisica della comunità, rispettandone anche la salute morale e offrendo scelte alle persone”.

Andrea Ippolito