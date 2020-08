Durante il ritiro del Napoli a Castel di Sangro c’è stata la presentazione dei nuovi acquisti Amir Rrahmani e Victor Osimhen.

Il difensore prelevato dal Verona dichiara di essere felice di essere arrivato in una squadra tra le migliori. “Il Napoli è già una grande squadra, non c’è tutta questa differenza con le top. Dobbiamo dare il massimo in allenamento”.

Ma come prevedibile il protagonista è stato l’attaccante nigeriano. Osimhen ammette che prima della firma era preoccupato della possibilità che in Italia ci fosse il problema razzismo. La tranquillità è arrivata con la visita in città e con le rassicurazioni del presidente e dell’allenatore.



“Non ho avuto mai dubbi sul fatto che il Napoli fosse la mia prima scelta. Sono molto eccitato riguardo questa opportunità, devo sfruttarla al meglio” le parole del ventunenne.

Osimhen parla anche della sua infanzia. “Ho avuto sicuramente un’infanzia difficile, l’importante è non arrendersi davanti agli ostacoli della vita. Io sono cresciuto nella periferia complicata come quella di Lagos, però ho lottato con tutte le mie forze per emergere e non ho mai smesso di credere nei miei sogni.”

L’ultima battuta è sul calore dei tifosi e sulla rivalità con la Juventus. “So che il tifo qui è molto appassionato e sui social mi sono già arrivati messaggi che mi incitano a segnare contro o bianconeri. Io ce la metterò tutta per aiutare il Napoli, anche segnano contro la Juve.”

Salvatore Emmanuele Palumbo