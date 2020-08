I test diagnostici per la scuola e l’inutile corsa contro il tempo

"Per ragioni di possibile cross-reattività con altri patogeni affini come altri coronavirus umani, il rilevamento degli anticorpi potrebbe non essere specifico della infezione da Sars-Cov2".

“I test sierologici sono molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale. Diversamente, come attualmente anche l’OMS raccomanda, per il loro uso nell’attività diagnostica d’infezione in atto da SARS-CoV-2, necessitano di ulteriori evidenze sulle loro performance e utilità operativa”, non lo afferma chi scrive, bensì il Ministero della Salute nella circolare del 3 aprile 2020 avente come oggetto: “Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri“.

Il Ministero non solo in questa circolare, ma anche in quella del 9 maggio 2020 chiarisce (con lo stesso testo) che “i test rapidi basati sull’identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, secondo il parere espresso dal CTS, non possono, allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare basato sull’identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei secondo i protocolli indicati dall’OMS”.

Si aggiunge ancora (dalla circolare 03.04.2020): “Secondo l’OMS, sebbene l’impiego di kit commerciali di diagnosi rapida virologica sia auspicabile e rappresenti un’esigenza in situazioni di emergenza come quella attuale, gli approcci diagnostici al momento tecnicamente più vantaggiosi, attendibili e disponibili rimangono quelli basati sul rilevamento del virus in secrezioni respiratorie attraverso metodi di RT-PCR per amplificazione di geni virali espressi durante l’infezione da SARS-CoV-2”.

Si continua poi a chiarire che: “il risultato qualitativo ottenuto su un singolo campione di siero non è sufficientemente attendibile per una valutazione diagnostica, in quanto la rilevazione della presenza degli anticorpi mediante l’utilizzo dei test rapidi non è comunque indicativo di un’infezione acuta in atto, e quindi della presenza di virus nel paziente e rischio associato a una sua diffusione nella comunità”.

Ma il Ministero della Salute italiana parla anche di un altro aspetto, la cross-reattività, ed infatti dice che “per ragioni di possibile cross-reattività con altri patogeni affini come altri coronavirus umani, il rilevamento degli anticorpi potrebbe non essere specifico della infezione da Sars-Cov2”.

Quindi cosa significa tutto questo, che non siamo certi di rilevare se c’é stata infezione da Sars-Cov-2?? Dunque perché facciamo il test??

Seguendo le note e le notizie della circolare e portando avanti un ragionamento logico dovremmo allora effettuare dei test diagnostici con il tampone e quindi con tecnica RT/PCR, vediamo…

Ma prima analizziamo un altro aspetto, ed é quello presentatoci dalla circolare del 9 maggio 2020, dove il Ministero della Salute esprime quanto segue: “Le attuali conoscenze scientifiche relative ai test sierologici per il COVID-19 sono però lacunose relativamente alla capacità di fornire le seguenti informazioni: 1- presenza di anticorpi neutralizzanti in grado di proteggere dalla infezione o malattia (in genere, un elevato titolo anticorpale correla con la presenza di anticorpi neutralizzanti rilevati al test di neutralizzazione/riduzione delle placche); 2-persistenza degli anticorpi a lungo termine”.

Allora per forza di cose dobbiamo rivolgerci ai tamponi, e qui ci togliamo ogni dubbio perché dal breafing scientifico del 9 luglio 2020, l’OMS chiarisce che: a) “Il rilevamento dell’RNA virale non significa necessariamente che una persona sia infettiva e in grado di trasmettere il virus a un’altra persona. Studi sull’utilizzo di colture virali di campioni di pazienti per valutare la presenza di SARS-CoV-2 infettiva sono attualmente limitati”. B) “Il rilevamento dell’RNA mediante saggi basati sulla reazione a catena della polimerasi a trascrizione inversa (RT-PCR) NON È NECESSARIAMENTE INDICATIVO di virus competente per la replicazione e l’infezione che potrebbe essere trasmissibile e in grado di causare l’infezione”.

A tal proposito va ricordato anche che il 2 luglio 2020 la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha rilasciato un’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA) per l’uso del test “Flu SC2 Multiplex Assay”, e che l’EUA consente alla FDA di considerare e autorizzare l’uso di prodotti medici o diagnostici non approvati ma potenzialmente salvavita durante un’emergenza sanitaria pubblica. Dunque leggendo i documenti abbiamo riscontrato un’altro aspetto che deve far riflettere: nelle “istruzioni per l’uso” del CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV), Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel, sotto la voce “limit of detection” (alla pag. 39) viene scritto che “non sono attualmente disponibili virus isolati quantificati del 2019-nCoV (parliamo del nuovo coronavirus, Sars-Cov-2)”.

Mentre scriviamo ci arrivano notizie dalla Svezia dove a circa 3.700 persone sembra sia stato detto per errore di avere il coronavirus. Ora a parte ciò che accade quando viene diagnosticato questa tipologia di positività e quindi tutte le restrizioni personali che ne derivano, si viene anche esposti alla gogna mediatica, perché considerati “infetti”, c’é da porsi anche in questo caso delle serie domande.

I kit usati in Svezia erano di origine cinese, come riferito questo martedì dall’Agenzia per la sanità pubblica, più precisamente della “BGI Genomics”. Attraverso questi tamponi non si è riuscito a distinguere tra livelli molto bassi di virus ed un risultato negativo. Karin Tegmark Wisell, capo del dipartimento di microbiologia affermerà che “il fornitore deve regolare le prestazioni richieste per utilizzare questo test”.

Ma questo kit BGI Genomics è stato esportato anche in altri paesi. “Reuters” inoltre riporta anche che le filiali dell’azienda cinese “si trovano su una lista nera economica statunitense, poiché implicate nelle violazioni dei diritti umani riguardanti il ​​trattamento degli uiguri da parte della Cina”.

Chi scrive, alla luce di tutto questo, ribadisce i dubbi posti sopra, e cioé per quale motivo stiamo facendo i test??

Andrea Ippolito