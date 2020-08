Il City Angri conclude la campagna acquisti: arrivano Savino ed il portiere De Marinis

Il City Angri si assicura le prestazioni del portiere Raffaele De Marinis che l’anno scorso era al San Marzano e un passato recente nelle fila dell’Us Angri, oltre a quelle del metronomo del centrocampo Salvatore Savino, l’anno scorso in Prima Categoria nella Valle Metelliana. Anche per Savino c’è da segnalare un passato in grigiorosso, negli stessi anni del portiere De Marinis.

I due acquisti sono opera del team manager Vitale e del Direttore Sportivo Mainardi.

City Angri completamente rivoluzionato. il Presidente Annarumma ne ha parlato seduto su una comodissima poltrona del suo splendido bar:

“E’ una campagna acquisti sontuosa. Siamo riusciti a portare al City Angri giocatori di valore assoluto. Chiaramente il campo darà ovviamente i verdetti finali. Ma sulla carta non temiamo nessuno. La nostra campagna acquisti è praticamente conclusa. Siamo riusciti ad allestire un organico completo prima dell’inizio della preparazione e siamo soddisfatti di questo. Abbiamo dimostrato ancora una volta di saper fare le cose per bene e siamo stati capaci di allestire una squadra importante che possa disputare un campionato di vertice”.

A margine della presentazione si è svolta la riunione tra la società, lo staff tecnico che quest’anno si è arricchito della presenza dell’allenatore dei portieri e la squadra. Il mister Bruno Rega ha innanzitutto tenuto a precisare il suo slogan: “Tutti indispensabili e nessuno necessario” per poi passare alle varie comunicazioni di servizio per fare in modo che tutti i calciatori siano pronti per l’inizio della preparazione fissata per il giorno 8 settembre allo stadio Novi di Angri.