Non si arresta l’aumento dei nuovi positivi in Campania che oggi sale a 183. Un numero estremamente alto come alto quello dei tamponi processati che, nelle 24 ore analizzate, quelle di giovedì 27 agosto, sono 5.494. Si tratta del peggior risultato in tutta la penisola dopo quello della Lombardia, che ne registra 316 di contagiati, mentre in Italia i contagiati risultano essere 1.462.

Tra i nuovi casi, 81 sono casi di rientro da vacanze: in particolare 36 dalla Sardegna e 45 dall’estero. Si tratta di numeri che abbiamo dovuto registrare solo in pieno lockdown alla fine del mese di aprile. Rispetto alla media dei giorni scorsi ci sono oltre 50 positivi in più.







La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi analizzati risulta, proprio a fronte dei tanti processati, scende di alcuni decimi e si ferma a 3,33%, ieri era a 3,58%. In totale i tamponi analizzati passano i quattrocentomila e arriva 402.390 dall’inizio della crisi epidemica.

In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 6.424 in totale dall’inizio dei contagi. Negli ultimi 10 giorni il totale dei nuovi casi sale a 1.077 positivi.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania a tutt’oggi sono 121, tredici in più rispetto a ieri. Ancora un altro paziente in terapia intensiva, sono infatti saliti a 5 quelli che presentano sintomi gravi.





I casi attualmente positivi salgono a 1.596 ancora altri 173, mentre sale il numero delle persone in isolamento domiciliare e sono ora 1.470, 159 in più.

Il numero delle vittime è di 445 e fortunatamente resta immutato, oggi non si registrano decessi.

Il totale dei guariti aumenta di altre 10 persone che sono uscite dall’incubo Covid, raggiungendo quota 4.383, di cui 4.378 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Martedì 18 agosto – 2,01% – 56 contagiati

Mercoledì 19 agosto – 2,22% – 53 contagiati

Giovedì 20 agosto – 1,95% – 68 contagiati

Venerdì 21 agosto – 1,40% – 60 contagiati

Sabato 22 agosto – 3,33% – 138 contagiati

Domenica 23 agosto – 3,70% – 116 contagiati

Lunedì 24 agosto – 3,81% – 138 contagiati

Martedì 25 agosto – 4,46% – 135 contagiati

Mercoledì 26 agosto – 3,58% – 130 contagiati

Giovedì 27 agosto – 3,33% – 183 contagiati