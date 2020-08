Il trend è sempre lo stesso. I contagiati continuano ad aumentare, tanti di rientro dalla Sardegna e dall’estero, ma tanti anche per diffusione interna alla regione. I casi di “importazione” oggi sono 80, e precisamente 51 dalla Sardegna e 29 da Paesi esteri.

Tamponi del giorno sono circa un migliaio in meno rispetto a ieri, 4.359 quelli processati, 188 i nuovi casi di Covid-19 individuati con una percentuale giornaliera che sale ancora di un punto e si arriva al 4,31%, ieri era al 3,33%.





Fortunatamente nessun decesso per tanto il numero delle vittime del coronavirus in Campania restano 445.

Sono 13 i guariti del giorno che portano il totale a 4.396, di cui 4.391 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.

In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 6.612 in totale dall’inizio dei contagi. In totale i tamponi analizzati sono 406.749 dall’inizio della crisi epidemica.







I casi attualmente positivi salgono a 1.771 ancora altri 175, e sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che sono ora 1.697, 227 in più.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania a tutt’oggi sono 72, quarantanove in meno rispetto a ieri. Sendono i ricoveri in terapia intensiva, sono infatti scesi a 2 i pazienti che destano più preoccupazioni.









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Mercoledì 19 agosto – 2,22% – 53 contagiati

Giovedì 20 agosto – 1,95% – 68 contagiati

Venerdì 21 agosto – 1,40% – 60 contagiati

Sabato 22 agosto – 3,33% – 138 contagiati

Domenica 23 agosto – 3,70% – 116 contagiati

Lunedì 24 agosto – 3,81% – 138 contagiati

Martedì 25 agosto – 4,46% – 135 contagiati

Mercoledì 26 agosto – 3,58% – 130 contagiati

Giovedì 27 agosto – 3,33% – 183 contagiati

Venerdì 28 agosto – 4,31% – 188 contagiati









Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 3.892 (+150)

– Provincia di Salerno : 977 (+28)

– Provincia di Avellino : 604 (+2)

– Provincia di Caserta : 909 (+7)

– Provincia di Benevento: 230 (+1)

Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi confermati.