Primo impegno amichevole per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Gli azzurri hanno disputato un triangolare con la compagine di casa e con L’Aquila, entrambe formazioni di Eccellenza.

E come prevedibile gli uomini di Gattuso si sono imposti con risultati larghissimi nei due minimatch di 45 minuti ciascuno. Le reti sono state in tutto 21 (10 contro il Castel di Sangro e 11 contro L’Aquila).





Nella prima gara, che ha visto i partenopei affrontare il Castel di Sangro, il mister ha schierato i suoi con il classico 4-3-3 e sono andati a segno Politano con un tripletta, Milik e Younes con una doppietta a testa, Di Lorenzo, Koulibaly e Gaetano.

La sfida contro L’Aquila è stata caratterizzata dal cambio di modulo, con il passaggio al 4-2-3-1 (4-4-2 in fase di non possesso) che Gattuso sta sperimentando in questi giorni di allenamento. Questa è stata anche l’occasione per l’esordio di Osimhen, che si è presentato con una tripletta. Tre reti anche per Insigne, mentre i due gol di Lozano e Mertens e la marcatura singola di Ghoulam hanno completato l’11-0.





Buona quindi la prima di Osimhen, che si è ben disimpegnato non soltanto in fase realizzativa ma anche nell’intesa con i compagni e nella fase di ripiego. Sicuramente non può essere una prova decisiva un match contro un team di Eccellenza, ma le prime impressioni sono state comunque positive.

Il Napoli continuerà i suoi allenamenti a Castel di Sangro fino a venerdì prossimo, senza i giocatori convocati dalle rispettive nazionali, tra i quali figurano anche Meret, Di Lorenzo e Insigne chiamati dal CT Mancini. Venerdì ci sarà l’altro test amichevole contro il Teramo, prima di ripartire alla volta di Castel Volturno.

Salvatore Emmanuele Palumbo