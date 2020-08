Registrati 3 nuovi casi di Covid-19 nel Comune di Sorrento. Ad accertarne e a divulgarne la notizia è l’Asl. Si tratta di un turista, in arrivo presso un b&b di Sorrento, e due persone, di Napoli e di Caserta, proprietari di un appartamento nella cittadina costiera. Dopo aver avvertito sintomi sospetti si sono sottoposti al tampone, risultati successivamente positivi.





Immediatamente, è scattato per loro l’isolamento domiciliare. Si trovano per fortuna in condizioni salutari stabili, grazie anche al costante monitoraggio del personale sanitario.

Il primo caso riguarda un uomo che si stava dirigendo per le vacanze verso la penisola sorrentina, insieme ad atri due compagni di viaggio. L’uomo, appunto, è stato segnalato alle autorità competenti in quanto sospetto contagiato.

Di conseguenza, è stato applicato il protocollo “Penisola sicura”, sottoscritto lo scorso giugno dai sei Comuni costieri, Federalberghi, Fondazione Sorrento e Asl Napoli 3 Sud. Questo, al fine di tutelare i turisti e contrastare l’espansione del virus, disciplina ed indica la prassi da seguire a seguito di casi sospetti. Tra i suoi punti salienti troviamo l’effettuazione del tampone in poche ore e spazi dove isolare gli eventuali pazienti, in attesa del ricovero in strutture specializzate. Di fatto, all’arrivo a Sorrento, i 3 sono stati tempestivamente condotti in strutture dedicate e sottoposti a tampone. A scopo preventivo, nonostante non abbiano avuto contatti diretti con i tre clienti in arrivo, hanno deciso di porsi in isolamento volontario presso la propria abitazione anche i due titolari della struttura extralberghiera.





I tre turisti sono stati accolti in due immobili ubicati in un’area lontana dai luoghi centrali e dalle civili abitazioni. Di queste due strutture differenti, una è riservata al paziente positivo, mentre un’altra per i 2 turisti. Per quanto riguarda gli altri quattro, l’esito dei tamponi è stato negativo.

Passiamo, ora, alla seconda vicenda. Questa coinvolge due persone, una residente a Napoli, l’altra a Caserta, proprietari di un appartamento a Sorrento, dove si erano recati al rientro da un viaggio in Sardegna. Risultati anche loro positivi al Covid-19, sono stati disposti in regime di quarantena. Anche le loro condizioni non sono particolarmente critiche e vengono continuamente assistiti dai medici e dal personale qualificato dell’Asl competente.





Si concludono con una nota di apprensione gli ultimi giorni dell’agosto sorrentino, ritornato al suo abituale turismo e alla sua movida. La città dei limoni e di Caruso conta un progressivo aumento dei casi. E, nonostante i numeri siano contenuti, l’amministrazione comunale mantiene la guardia ben alta ed è pronta ad intervenire tempestivamente. Il primo cittadino Giuseppe Cuomo rinnova sempre lo stesso invito alla sua cittadinanza: “Rispettare distanziamento, norme igieniche e uso della mascherina”.

Emanuela Francini