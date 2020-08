Ieri sabato 29 agosto registrati altri tre casi di Covid-19 nel Comune di Castellammare di Stabia. A verificarne ed attestarne la notizia sono stati i vertici dell’Asl Na 3. I nuovi pazienti sono tre 26enni che nei giorni scorsi sono rientrati da una vacanza in Sardegna e si sono sottoposti al tampone con esito positivo. Le loro condizioni di salute sono stabili e, al momento, stanno osservando regolarmente l’isolamento fiduciario con sorveglianza attiva sin dal giorno del ritorno in città.





In questo weekend di fine estate si aggiorna, ancora, in salita il computo totale: dall’inizio della crisi epidemica sono 65 i contagiati di cui 18 operatori sanitari. Ammontano a 43 i guariti, purtroppo 5 i deceduti e 17 sono le persone tuttora positive. Sono disposti in regime di quarantena, invece, 37 stabiesi.



I numeri restano ancora contenuti ma il costante aumento dei contagi mette in allerta l’amministrazione Cimmino. “A tutti loro auguro di guarire in fretta e di vincere la loro battaglia con il virus”, queste le parole di vicinanza della fascia tricolore Gaetano Cimmino. Poi ha proseguito richiamando all’attenzione e alle regole, ancora una volta, la cittadinanza tutta: “Stiamo affrontando un momento impegnativo – ha ricordato – e abbiamo l’obbligo di tenere alta la guardia. Rispettare le regole è doveroso e indispensabile. E le forze dell’ordine stanno svolgendo un grande lavoro per sanzionare i trasgressori”.





Si ricorda, infatti, che è stata prorogata fino al 6 settembre l’ordinanza sindacale. Tra le misure di sicurezza messe in campo con decorrenza dal 12 agosto, l’uso obbligatorio e corretto di mascherina all’aperto, in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, al pari della chiusura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi entro le 2 di notte. Non sarà chiuso un occhio per i trasgressori: le multe sono salatissime e vanno dai 400 fino ai 1000 euro.

Ivano Manzo