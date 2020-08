“La mia bellissima mamma non ce l’ha fatta. Ho un vuoto incolmabile nel cuore, spezzato da un’assenza pesante come un macigno”, così ha rotto il silenzio Imma Polese sui suoi canali social.

Negli ultimi giorni sono stati numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di sua madre, donna Rita Greco, vedova di don Antonio Polese, venuto a mancare nel dicembre 2016. Lei è stata la prima vittima del focolaio di coronavirus verificatosi nella loro struttura a Sant’Antonio Abate, conosciuta al pubblico televisivo come “Il castello delle cerimonie”, grazie alle trasmissioni su Real Time.







Il focolaio, ormai spento, aveva immediatamente mandato in allerta le autorità competenti con la realizzazione di una mini zona rossa e una serie di screening sia per la comunità abatese, sia per i Comuni limitrofi.

Il cuore della signora Rita ha smesso di battere presso l’ospedale Cotugno, dove era stata ricoverata per quindici giorni a seguito di preoccupanti crisi respiratorie. Soffrendo di patologie pregresse, non è riuscita a vincere la battaglia contro il virus e se n’è andata per sempre nella serata del 26 agosto, all’età di 80 anni. Queste le parole sofferenti di sua figlia Imma: “Mi mancheranno la sua forza, il suo sorriso, i suoi occhi verdi, la sua riservatezza. Se n’è andata via la mia costante ispirazione, il libro pieno di pagine da cui ho imparato a essere mamma, figlia e una donna forte, proprio come lei. Cercherò di alleviare il dolore con il suo ricordo, pensandola lì in cielo, insieme al mio amato papà, mentre, insieme, fanno il tifo per me, per tutti noi”.





Poi ha ringraziato commossa tutti i loro conoscenti e fan: “Grazie a tutti per le parole d’affetto e per la vicinanza. Continuerò a nutrirmi dell’amore di tutti quanti voi, che spero vediate in me un po’ di lei”.

Donna Rita è stata amata dagli spettatori tv e dai clienti della struttura grazie alle ricette e alla preparazione dei suoi piatti. Sarà ricordata come un abile cuoca, grazie al ricettario scritto da lei che diventerà il perno del nuovo format di Discovery Italia “In cucina con Imma e Matteo”. Le puntate andranno in onda prossimamente su Food Network.







I vertici di Discovery Italia e Real Time le hanno dato l’ultimo saluto con questo messaggio: “La famiglia Discovery Italia e quella di Real Time si stringono attorno ai suoi cari e la ricordano con le sue ricette più buone, quelle della tradizione napoletana che hanno fatto innamorare e avvicinare ai fornelli tantissime persone. Immersa nella penombra dell’alba nella sua cucina, la Signora Rita ci ha svelato i segreti dei piatti campani famosi in tutto il mondo. È il nostro saluto, il nostro abbraccio, il nostro ringraziamento”. Ed hanno concluso: “La sua gentilezza d’altri tempi, il suo sorriso spontaneo e la sua delicatezza rimarranno per sempre scolpiti nei nostri cuori”.

Emanuela Francini