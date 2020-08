La Campania è impegnata a prevenire il possibile riaccendersi di focolai infettivi con una massiccia somministrazione di tamponi, nelle ultime 24 ore ben 6.729 tamponi processati, mai così tanti dall’inizio della crisi epidemica. Alto in numero dei tamponi, altissimo il numero dei positivi scovati ed isolati. Nella giornata di ieri, sabato 29 agosto, sono stati riscontrati 270 nuovi casi, un numero veramente elevato di positivi come non si registrava da mesi.

Tra i nuovi casi, 125 sono persone rientrate dalle vacanze: 58 dalla Sardegna e 67 da Paesi esteri.







La percentuale odierna dei positivi rispetto ai tamponi analizzati si ferma al 4,01%. In totale i tamponi analizzati in Campania salgono a 413.478 dall’inizio della crisi epidemica. Il totale dei positivi al Covid-19 salge a 6.882 dall’inizio dei contagi.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania a tutt’oggi sono 110, con un incremento di ulteriori 38 pazienti. In terapia intensiva ritornano a salire di due unità i ricoveri: sono 4 i contagiati che presentano sintomi gravi.





I casi attualmente positivi salgono a 2.025, ancora altri 254, mentre sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare e sono ora 1.911, 214 in più.

Il numero delle vittime è di 445 e fortunatamente resta immutato, oggi non si registrano decessi.

Il totale dei guariti aumenta di altre 16 persone che sono uscite dall’incubo Covid, raggiungendo quota 4.396, di cui 4.407 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Giovedì 20 agosto – 1,95% – 68 contagiati

Venerdì 21 agosto – 1,40% – 60 contagiati

Sabato 22 agosto – 3,33% – 138 contagiati

Domenica 23 agosto – 3,70% – 116 contagiati

Lunedì 24 agosto – 3,81% – 138 contagiati

Martedì 25 agosto – 4,46% – 135 contagiati

Mercoledì 26 agosto – 3,58% – 130 contagiati

Giovedì 27 agosto – 3,33% – 183 contagiati

Venerdì 28 agosto – 4,31% – 188 contagiati

Sabato 29 agosto – 4,01% – 270 contagiati