Per la Juve Stabia si riparte dalla stagione agonistica 2020/2021

Venerdì è iniziata la stagione agonistica 2020/2021 della S.S. Juve Stabia.

Allo stadio Menti, staff tecnico e medico sono al lavoro per ripartire per affondare il campionato di serie C. Come comunicato dalla società, l’esito dei tamponi eseguiti per i membri del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Agli ordini del nuovo mister Padalino, ci sono alcuni giocatori della scorsa annata e molti giovani del settore giovanile.





Questi i convocati:

Allievi Nicholas, Fazio Pasquale, Forte Francesco, Lia Damiano, Mastalli Alessandro, Russo Danilo (portiere), Tonucci Denis, Troest Magnus, Della Pietra Vincenzo ’02, Esposito Matteo ‘02 (portiere), Grimaldi Marino ‘02, Guarracino Mariano ‘02, Maresca Biagio ‘04 (portiere), Selvaggio Stefano ‘02, Stallone Kevin ‘00, Todisco Gianmarco ‘02, Oliva Alessandro ‘02, Luongo Luigi ’02, Stoecklin Gianmaria’ 02.

Il nuovo direttore sportivo Ghinassi è all’opera per costruire un organico per poter ben figurare in serie C dopo la disastrosa retrocessione dello scorso mese di luglio.





Alcuni calciatori come Canotto e Germoni sono andati in altri club : Chievo la destinazione per l’attaccante, Reggiana per il difensore. Capitan Vitiello ha invece appeso le scarpette al chiodo lasciando il calcio giocato per passare nello staff tecnico della Fiorentina. Altri calciatori hanno terminato la permanenza alla Juve Stabia per fine prestito come i vari Calò, Elia, Bifulco , Mallamo, Ricco, Rossi mentre per altri come Provedel, Cisse, Calvano, Di Mariano non è stata attivata l’opzione di riscatto dopo la discesa dalla B alla C.

Attualmente con le vespe il “pezzo”…Forte, il ventisettenne bomber che ha realizzato 17 reti ed è arrivato terzo in classifica marcatori. Sono svariati i club estimatori dell’attaccante di origine romana, riscattato dal Waasland Beveren a maggio e che a Castellammare ha disputato la sua migliore stagione in carriera. Difficile però che l’attaccante resti in C con la Juve Stabia.





Dal primo settembre scatterà l’inizio della finestra estiva di calciomercato con il club stabiese in prima linea per costruire la rosa per la prossima stagione, che si preannuncia difficile nel girone C con la presenza di varie corazzate come Palermo, Bari, Catanzaro, Catania, Avellino, Ternana in primis.

Domenico Ferraro