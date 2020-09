Nella giornata di ieri, domenica 30 agosto, sono stati riscontrati 184 nuovi positivi, un numero in calo rispetto al record di ieri di 270, ma in calo anche i tamponi processati che ieri sono stati 5.783, ieri ne erano stati analizzati circa mille in più 6.729.

Tra i nuovi casi, 86 sono viaggiatori o comunque persone che sono rientrate in regione dopo le vacanze, di cui 35 casi dalla Sardegna, 51 da Paesi esteri.







La percentuale odierna dei positivi rispetto ai tamponi analizzati si ferma al 3,18%. In totale i tamponi analizzati in Campania salgono a 419.261 dall’inizio della crisi epidemica. Il totale dei positivi al Covid-19 sale oltre i settemila e arriva a 7.066 dall’inizio dei contagi.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania a tutt’oggi sono 95, con un decremento di 15 pazienti. Calano anche i ricoverati in terapia intensiva, solo uno oggi e calano di tre unità, ieri erano in 4 ad essere ricoverati nei reparti più critici.





I casi attualmente positivi salgono a 2.210, ancora altri 185, mentre sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare e sono ora 2.114, sono 203 in più.

Il numero delle vittime è di 445 e fortunatamente resta sempre immutato, anche oggi non si registrano decessi.

Nessun guarito e quindi il numero resta immutato a quota 4.412, di cui 4.407 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Venerdì 21 agosto – 1,40% – 60 contagiati

Sabato 22 agosto – 3,33% – 138 contagiati

Domenica 23 agosto – 3,70% – 116 contagiati

Lunedì 24 agosto – 3,81% – 138 contagiati

Martedì 25 agosto – 4,46% – 135 contagiati

Mercoledì 26 agosto – 3,58% – 130 contagiati

Giovedì 27 agosto – 3,33% – 183 contagiati

Venerdì 28 agosto – 4,31% – 188 contagiati

Sabato 29 agosto – 4,01% – 270 contagiati

Domenica 30 agosto – 3,18% – 184 contagiati In totale negli ultimi 10 giorni sono 1.542 i positivi segnalati in Campania.