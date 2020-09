Ieri ha avuto luogo una iniziativa per gli studenti proposta dall’Assessorato alla Pubblica istruzione di Castellammare di Stabia. L’iniziativa, che ha visto protagonisti 20 studenti delle classi superiori del 5o anno, è consistita nel far svolgere agli studenti, selezionati in base al rendiconto scolastico, corsi di preparazione ai test di Medicina. I corsi si sono tenuti al Palazzetto del Mare di Castellammare.

“Si è svolta ieri al Palazzetto del Mare la lezione di fine corso per 20 studenti dell’ultimo anno delle superiori, selezionati in base al rendimento scolastico, che hanno sostenuto i corsi di preparazione ai test universitari in medicina, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid.







Un’iniziativa dell’Assessorato alla Pubblica istruzione che si rinnova per il secondo anno consecutivo, al pari di quella che ha coinvolto 20 eccellenze delle nostre scuole superiori che hanno avuto accesso al corso per la certificazione Cambridge C1. Un segnale importante della volontà dell’amministrazione comunale di stimolare le nuove generazioni allo studio e alla cultura, attraverso progetti mirati a valorizzare le loro attitudini e il loro talento”, così si è espresso soddisfatto il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino.

Ivano Manzo