Registrati ieri 31 agosto altri 3 casi di Covid-19 nel Comune di Castellammare di Stabia. A certificarne e diramarne la notizia sono i vertici dell’Asl Na 3 Sud. L’azienda sanitaria ha annunciato che si tratta di un 29enne, di una 19enne e di una 26enne. Dopo che i rispettivi tamponi hanno dato esito positivo, per loro è stato tempestivamente disposto dalle autorità competenti l’isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.







“A tutti loro auguro di guarire in fretta e di vincere la loro battaglia. Restiamo uniti e remiamo insieme”, questi gli auguri da parte di Palazzo Farnese. Il mese di settembre inizia con una nota di tristezza e di apprensione per la città delle acque, dato il costante rincalzo dei contagi e l’abbassarsi l’indice di età dei nuovi convalescenti. Il sindaco Gaetano Cimmino ha nuovamente raccomandato la rigida osservanza delle norme e misure di sicurezza vigenti: “Ora più che mai è fondamentale rispettare le regole e indossare sempre la mascherina anche all’aperto. Continueremo a sanzionare i trasgressori perché ogni azione incauta rischia di danneggiare la salute di centinaia di persone”. Le multe, infatti, variano dai 400 ai 1000 euro.







Il bilancio totale si aggiorna nuovamente e, purtroppo, ancora in salita. Su un totale di 69 contagiati di cui 18 operatori sanitari, sono 43 i guariti, 5 i deceduti, 21 i tuttora positivi e 48 quelli al momento in quarantena. “A tutti loro auguro di guarire in fretta e di vincere la loro battaglia. Restiamo uniti e remiamo insieme”, ha augurato Cimmino. Poi ha concluso non perdendosi d’animo: “Soltanto se continueremo a comportarci con maturità e senso di responsabilità, riusciremo a superare questo momento così difficile”.

Emanuela Francini