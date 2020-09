Salgono di atri 102 nuovi casi e arrivano a 7.168 i positivi in Campania dall’inizio della crisi Covid. Un numero ancora in calo rispetto ai giorni scorsi, ieri 184 e di due giorni fa con il record di 270. Tanti i tamponi processati: 5.837, con una percentuale giornaliera che scende sensibilmente, dopo giorni di trend in salita, e si attesta a 1,74% .

Tra i nuovi casi, 51 viaggiatori o comunque persone che sono rientrate in regione dopo le vacanze, di essi 19 casi dalla Sardegna, 32 da Paesi esteri







In totale i tamponi analizzati in Campania salgono a 425.098 dall’inizio dei contagi. I pazienti ricoverati con sintomi in Campania a tutt’oggi sono 143, e aumentano di 48 unità. Salgono, rispetto al solo ricoverato di ieri, le persone in terapia intensiva: oggi sono in 6 ad essere ricoverati nei reparti più critici.

Brutte notizie per quel che riguarda il numero delle vittime che sale a 446 causa di un decesso registrato nella giornata di ieri, lunedì 31 agosto.

Sono 18 i guariti registrati nell’ultimo bollettino del’Unità di Crisi e quindi il totale sale a 4.430, di cui 4.425 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.







I casi attualmente positivi salgono a 2.292 , ancora altri 82 in più, mentre sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare e sono ora 2.143, più 29 rispetto al giorno precedente.

Nel frattempo, anche la Campania, come le altre Regioni in Italia, sta valutando quando riaprire le scuole. La data del 14 settembre appare sempre più in bilico per effetto della nuova ondata infettiva su tutto il territorio nazionale.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Sabato 22 agosto – 3,33% – 138 contagiati

Domenica 23 agosto – 3,70% – 116 contagiati

Lunedì 24 agosto – 3,81% – 138 contagiati

Martedì 25 agosto – 4,46% – 135 contagiati

Mercoledì 26 agosto – 3,58% – 130 contagiati

Giovedì 27 agosto – 3,33% – 183 contagiati

Venerdì 28 agosto – 4,31% – 188 contagiati

Sabato 29 agosto – 4,01% – 270 contagiati

Domenica 30 agosto – 3,18% – 184 contagiati

Lunedì 1 settembre – 1,74% – 102 contagiati