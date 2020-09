Una storia politica scritta sul territorio con passione e abnegazione. Come consigliere comunale prima e come sindaco poi, per ben quattro mandati. E adesso la scelta di mettersi in gioco come candidata di una lista per Vincenzo De Luca.





Agnese Borrelli, conosciuta da tutti come Rosaria, è uno dei nomi più noti di queste regionali. Un medico e funzionario Asl, schivo e impegnato anche nel sociale, che da sempre lavora ascoltando e confrontandosi nella sua terra Boscotrecase. E che adesso, causa Covid, vive la campagna elettorale senza il porta a porta abituale, ma attraverso anche l’uso dei social, sempre però attenta alle esigenze della sua gente.

Due i punti fondamentali del suo progetto politico: sviluppo del territorio e umanizzazione in vista della funzionalità ed eccellenza della sanità campana.





“La mia candidatura è un impegno personale che ha radici antiche, ma entusiasmo giovane”, precisa Rosaria Borrelli. “Fin da ragazza ho fatto politica anche perché mio padre era un uomo impegnato e mi son resa conto che è la strada giusta per migliorar la vivibilità della nostra terra. La mia porta è sempre stata aperta per capire, indirizzare, aiutare, perché credo che bisogna partire dalle piccole cose per realizzare quelle grandi”. E poi aggiunge: “Le restrizioni sanitarie, i rischi di contagio, sono ancora fra noi e le persone sono disorientate e temono anche di uscire per votare, ma noi dobbiamo credere che qualcosa possa cambiare scegliendo le persone giuste, io ci credo e mi impegno fin d’ora per completare anche l’ospedale di Boscotrecase (ospedale per il trattamento Covid) per il quale firmai in illo tempore per l’apertura, perché sia completata l’ala incompleta”.