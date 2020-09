“Si parte con la manutenzione stradale in via Annunziatella e via Pioppaino!”, così il consigliere comunale di Forza Italia Nicola De Filippo. “I cittadini del quartiere – ha continuato De Filippo – potranno finalmente avere un manto stradale nuovo di zecca e un tappetino d’asfalto di ultima generazione, dopo oltre 20 anni in cui si contavano soltanto interventi provvisori e rattoppi. Un intervento organico, che includerà anche la realizzazione della fibra ottica e dei sottoservizi, la sistemazione dei marciapiedi, la realizzazione della segnaletica orizzontale, la messa a quota dei chiusini.







Accanto al sindaco Gaetano Cimmino, al gruppo consiliare di Forza Italia e all’intera amministrazione comunale, continuerò ad essere portavoce delle esigenze del quartiere e dell’intero territorio, per dare risposte ai miei concittadini. Questi interventi sono il frutto di una programmazione chiara, che oggi ci consente di passare ancora una volta dalle parole ai fatti, garantendo più sicurezza e più decoro alle nostre strade”.