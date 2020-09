Oggi la Lega di Serie A ha stilato il calendario ufficiale della prossima edizione del massimo campionato calcistico italiano, che prenderà il via nel weekend del 19-20 settembre.

Il Napoli farà il suo esordio in trasferta, in casa del Parma e concluderà il suo impegno nazionale in casa contro il Verona il 23 maggio.





Venendo alle sfide di cartello che vedono protagonisti gli azzurri, si parte subito forte. Come lo scorso anno, anche stavolta la sfida alla Juventus arriva subito: se nella passata edizione era alla seconda giornata, ora il match tra partenopei e torinesi sarà alla terza (4 ottobre) all’Allianz Stadium. Il ritorno al San Paolo è in programma per il 14 febbraio.

Altri big match: Napoli-Atalanta alla quarta giornata, il derby con il Benevento alla quinta, Napoli-Milan all’ottava, Napoli-Roma alla nona, Inter-Napoli alla dodicesima e Lazio-Napoli alla tredicesima.





La Serie A vedrà sei turni infrasettimanali (16 e 23 dicembre, 6 gennaio, 3 marzo, 21 aprile, 12 maggio) e tre soste per le gare della Nazionale (11 ottobre, 15 novembre, 28 marzo). La sosta natalizia sarà breve, visti la partenza ritardata e l’obbligo di concludere il campionato per il 23 maggio, per dare spazio agli Europei: l’ultimo turno prima di Natale è in calendario il 23 dicembre, la ripresa è per il 3 gennaio.







Di seguito tutti le partite del Napoli per la Serie A 2020-2021:

Prima giornata: Parma-Napoli (andata 20 settembre, ritorno 31 gennaio)

Seconda giornata: Napoli-Genoa (27 settembre, 7 febbraio)

Terza giornata: Juventus-Napoli (4 ottobre, 14 febbraio)

Quarta giornata: Napoli-Atalanta (18 ottobre, 21 febbraio)

Quinta giornata: Benevento-Napoli (25 ottobre, 28 febbraio)

Sesta giornata: Napoli-Sassuolo (1° novembre, 3 marzo)

Settima giornata: Bologna-Napoli (8 novembre, 7 marzo)

Ottava giornata: Napoli-Milan (22 novembre, 14 marzo)

Nona giornata: Napoli-Roma (29 novembre, 21 marzo)

Decima giornata: Crotone-Napoli (6 dicembre, 4 aprile)





Undicesima giornata: Napoli-Sampdoria (13 dicembre, 11 aprile)

Dodicesima giornata: Inter-Napoli (16 dicembre, 18 aprile)

Tredicesima giornata: Lazio-Napoli (20 dicembre, 21 aprile)

Quattordicesima giornata: Napoli-Torino (23 dicembre, 25 aprile)

Quindicesima giornata: Cagliari-Napoli (3 gennaio, 2 maggio)

Sedicesima giornata: Napoli-Spezia (6 gennaio, 9 maggio)

Diciassettesima giornata: Udinese-Napoli (10 gennaio, 12 maggio)

Diciottesima giornata: Napoli-Fiorentina (17 gennaio, 16 maggio)

Diciannovesima giornata: Verona-Napoli (24 gennaio, 23 maggio)

