Silvio Berlusconi a seguito di test è risultato positivo alla Covid-19. Il presidente di Forza Italia Berlusconi è risultato positivo alla Sars-Cov-2. Il presidente continuerà a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso, concludono le stesse fonti del partito, a sostenere i candidati di Forza Italia e del centrodestra alle Elezioni Regionali ed Amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social.







Berlusconi, già il 25 agosto, il giorno del ricovero di Flavio Briatore, si è sottoposto al doppio tampone per il Covid che però è risultato negativo. Quel giorno è rientrato ad Arcore come da programma ed ha ripreso il lavoro per la campagna elettorale in vista delle Elezioni Regionali. Nel periodo precedente il Cavaliere aveva trascorso diversi giorni in Sardegna e proprio nella sua villa aveva incontrato lo scorso 12 agosto Flavio Briatore, che è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele per il Covid e nei giorni successivi poi dimesso.