Restano in linea con i risultati degli ultimi giorni i dati dei nuovi positivi. Diminuiscono i casi da rientro e salgono lievemente i positivi rilevati nelle 24 ore analizzate dall’Unità di Crisi regionale. Sono in effetti 117 i tamponi risultati positivi, ieri si erano fermati a 102. Tra i nuovi casi, 39 viaggiatori o comunque persone che sono rientrate in regione dopo le vacanze, ieri ne erano 51. Di questi 29 casi dalla Sardegna, 10 da Paesi esteri.

I positivi in Campania dall’inizio della crisi Covid sono saliti a 7.285 in totale. Ancora molti i tamponi processati: 5.134, con una percentuale giornaliera che torna a salire sensibilmente, nuovamente sopra il due per cento, e si attesta a 2,27%.





In totale i tamponi analizzati in Campania salgono a 430.232 dall’inizio dei contagi. I pazienti ricoverati con sintomi in Campania a tutt’oggi sono 163, e aumentano di 20 unità.

In terapia intensiva oggi 4 pazienti, due in meno dispetto a ieri. Nessun decesso nelle 24 ore di martedì e quindi le vittime restano 446.

Sono 7 i guariti registrati e quindi il totale sale a 4.437, di cui 4.432 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.







I casi attualmente positivi salgono a 2.402 , ancora altri 110 in più, mentre sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare e sono ora 2.235, 92 in più rispetto al giorno precedente.

Fino al 10 settembre proseguiranno le quarantene obbligatorie per le persone di ritorno dai luoghi di villeggiatura all’estero, con test e tamponi preventivi. L’obiettivo è impedire che l’infezione da oltre confine contamini il territorio regionale, dove il virus però sta circolando. C’è ancora l’incognita sulla riapertura delle scuole che per adesso resta fissata al 14 settembre.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Sabato 22 agosto – 3,33% – 138 contagiati

Domenica 23 agosto – 3,70% – 116 contagiati

Lunedì 24 agosto – 3,81% – 138 contagiati

Martedì 25 agosto – 4,46% – 135 contagiati

Mercoledì 26 agosto – 3,58% – 130 contagiati

Giovedì 27 agosto – 3,33% – 183 contagiati

Venerdì 28 agosto – 4,31% – 188 contagiati

Sabato 29 agosto – 4,01% – 270 contagiati

Domenica 30 agosto – 3,18% – 184 contagiati

Lunedì 31 agosto – 1,74% – 102 contagiati

Martedì 1 settembre – 2,27% – 117 contagiati