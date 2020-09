Veicoli elettrici truccati, scattano i sequestri e le sanzioni all’esito di una brillante operazione congiunta tra la polizia di stato, agli ordini del primo dirigente Pietropaolo Auriemma, e la sezione di polizia stradale della municipale, coordinata dal comandante Alfonso Mercurio e dal tenente Donato Palmieri.







Attraverso l’impiego di una strumentazione con tecnologie avanzate, proveniente dalla Motorizzazione Civile di Bari, sono stati controllati 8 veicoli elettrici, 7 dei quali non erano in regola: il veicolo, in pratica, risultava in funzionamento sui rulli indipendentemente dall’impulso motorio del conducente e, come tale, non è da ritenersi regolare in base al codice della strada.







Tre veicoli elettrici, tra l’altro, erano in possesso di pregiudicati, tutti identificati dalle forze dell’ordine e segnalati alle Autorità competenti. Sono state pertanto elevate 24 sanzioni per un totale di 33mila euro e i veicoli sono stati sequestrati con finalità di confisca dello Stato per la successiva distruzione.