Salgono nuovamente i dati dei contagi in Campania. Tanti i tamponi, oltre i seimila e 193 i nuovi positivi rilevati nelle 24 ore di mercoledì 2 settembre, giornata a cui fa riferimento il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale.

Tra i nuovi casi, 65 possono essere considerati casi di rientro, ancora in maggior parte dalla Sardegna, 37 i casi di rientro dall’isola mentre i restanti 28 da Paesi esteri. Nella attuale situazione la Regione Campania sembra orientata a far concludere i rientri dalle vacanze prima di riaprire le scuole. Per questa ragione, si sta valutando l’ipotesi di una nuova data per l’inizio dell’anno scolastico: il 24 settembre.





I positivi in Campania dall’inizio della crisi Covid sono saliti a 7.478 in totale. I tamponi processati sono stati 6.164, con una percentuale giornaliera che torna a salire, nuovamente sopra il tre per cento, e si attesta a 3,01%. In totale i tamponi analizzati in Campania salgono a 436.399 dall’inizio dei contagi.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania a tutt’oggi sono 185, più 22 rispetto al precedente report quotidiano. In terapia intensiva restano ricoverati 4 pazienti. Nessun decesso nelle 24 ore di martedì e quindi le vittime restano 446.







Sono 15 i guariti registrati e quindi il totale sale a 4.452, di cui 4.447 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

I casi attualmente positivi salgono a 2.580 , ancora altri 178 in più, mentre sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare e sono ora 2.391, 156 in più rispetto al giorno precedente.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Lunedì 24 agosto – 3,81% – 138 contagiati

Martedì 25 agosto – 4,46% – 135 contagiati

Mercoledì 26 agosto – 3,58% – 130 contagiati

Giovedì 27 agosto – 3,33% – 183 contagiati

Venerdì 28 agosto – 4,31% – 188 contagiati

Sabato 29 agosto – 4,01% – 270 contagiati

Domenica 30 agosto – 3,18% – 184 contagiati

Lunedì 31 agosto – 1,74% – 102 contagiati

Martedì 1 settembre – 2,27% – 117 contagiati

Mercoledì 2 settembre – 3,01% – 193 contagiati