Il “Popolo delle mamme” sarà a Roma il 5 settembre per dire NO alla dittatura sanitaria, per dire NO ad ogni forma di limitazione delle libertà individuali, per dire NO ad una scuola che impone regole contro la socializzazione dei bambini, NO quindi al distanziamento sociale, perché significano distanziamento dal valore umano, NO alle mascherine perché significa “insalubri esercizi di forzata respirazione di anidride carbonica”.





La portavoce Tiziana Coppola descrive il ritrovo del 5 settembre a Roma, in piazza Bocca della verità:

Il Popolo delle Mamme sabato 5 settembre ha organizzato a Roma, in piazza Bocca della Verità alle ore 16.00, una manifestazione nazionale apartitica e trasversale in ogni senso ideologico, al fine di avversare l’attuazione delle Leggi Azzolina e Lorenzin, e causarne le cancellazioni.

Si tratta di una manifestazione apartitica ma non apolitica, poiché il nostro scopo è quello di avversare gli indirizzi politici adottati dal Governo Conte in materia di vaccinazioni cogenti ed emergenza sanitaria per la supposta pandemia Covid 19, con particolare riguardo a tutte le attinenze ai mondi dell’infanzia e dell’adolescenza.





Il primo nucleo associativo dell’iniziativa si è originato da un gruppo Facebook, “Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria” nato il 6 giugno 2020 spontaneamente, in cui tantissime mamme italiane, oltre 26.000 in un mese, hanno sentito la necessità di riunirsi ed agire per mettere in atto azioni e strategie concrete per opporsi alla applicazione delle due summenzionate Leggi. L’associazione è alla testa di un movimento in cui le oltre 26.000 mamme sono divise in gruppi regionali e la piattaforma utilizzata non è più quella Facebook ma Telegram. Il nostro sito internet è popolodellemamme.it e la nostra capacità di radicamento e promozione nei social network è sotto gli occhi di tutti.

Noi mamme intendiamo operare per salvare i bambini da quella che vediamo profilarsi come una vera e propria dittatura sanitaria che il Governo Conte sta, a nostro giudizio, illegittimamente attuando. Noi rifiutiamo le etichette di mamme complottiste, mamme no vax o mamme di estrema destra, definizioni che il mainstream a protezione del Governo cerca di appiccicarci in tutti i modi. Anche per questo motivo abbiamo concepito di manifestare nella Capitale il prossimo sabato e chiarire le motivazioni profonde della nostra azione.





Noi non accettiamo che dei concetti come il distanziamento sociale o gli obblighi di mascheramento/bavaglio si impongano nell’educazione dei nostri figli, e pensiamo che essi significhino distanziamento dal valore umano, nonché insalubri esercizi di forzata respirazione di anidride carbonica, a cui non intendiamo sottoporre i nostri figli. Noi non accettiamo che sia lo Stato ed una sua Legge illiberale (Legge Lorenzin), ad imporre massive e non ben determinate campagne di vaccinazioni, e pensiamo che ogni mamma abbia il diritto e il dovere di stabilire, consultandosi con i medici ed i pediatri di propria fiducia, se sottoporre i propri figli ad alcune vaccinazioni, valutandone di volta in volta la necessità e le opportunità ad esclusivo interesse del proprio caro, e non in forza di astrazioni politicamente corrette scaturenti da input provenienti dall’Organizzazione Mondiale di Sanità.

L’OMS è un’organizzazione controllata da interessi farmaceutici e geopolitici verso cui riteniamo di dover esprimere un sentimento di sfiducia, che ha assunto contorni sempre più inquietanti e per noi viscerali, alla luce delle contezze maturate in seno alle sordide vicende di diffusione e morti causati dalla ‘pandemia Covid 19’, peraltro mai effettivamente proclamata dalla stessa OMS. Questa organizzazione internazionale e privata, rispetto a cui le due grandi democrazie della tradizione angloamericana hanno recentemente preso le distanze, sembra essere concepita per supportare un’azione di prevaricazione politica transnazionale delle democrazie, degli stati e dei corpi intermedi, tra cui in primis la famiglia, allo scopo ultimo di snaturare l’essenza di libertà e unicità di ogni singolo essere umano.





In ultimo, quantunque la nostra mission politica sia apartitica, riteniamo legittimo ed evidente rifiutare dei nostri accreditamenti nel centrodestra o addirittura nell’estrema destra, due categorie e due steccati ideologici vetusti ed inutili, che non ci rappresentano e che perciò rifiutiamo.

Chiediamo, come mamme, a tutti gli italiani di scendere in piazza, perché c’è più di qualcosa che non ci quadra, e per queste ragioni siamo disposte a sfoderare il carisma delle leonesse e la determinazione di chi ha dato al mondo ogni essere umano presente su questa Terra. Tutti gli esseri umani sono mammiferi, e nessuno potrà mai cambiare e sminuire questa verità biologica e naturale, che ci conferisce il diritto e il dovere di amare le nostre creature fino alle estreme conseguenze.





Siamo certi che il colore bianco della maglietta (in segno di neutralità assoluta e purezza d’animo) possa essere indossato da chiunque voglia sostenere le mamme il 5 settembre a Roma, senza strumentalizzazioni di partiti politici o altri fini se non quelli testé proclamati.

Ringraziamo tutti coloro che a titolo individuale e senza colore di parte vorranno esserci fisicamente o con il cuore e coloro che già hanno aderito pubblicamente come l’on. Vittorio Sgarbi.