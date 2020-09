Choc a Roccapiemonte, in provincia di Salerno, dove un neonato è stato trovato morto in strada in una siepe. Il corpicino ieri sera intorno alle ore 19 è stato notato in un’aiuola di via Roma da un residente che ha dato l’allarme. I carabinieri della locale stazione e i colleghi della compagnia di Mercato San Severino sono intervenuti insieme alla polizia municipale. Sul posto anche il medico legale per un primo esame esterno.







Stando alle prime informazioni sul corpo del piccolo sarebbe stata trovata una ferita alla testa. Il bambino aveva ancora il cordone ombelicale attaccato al corpo. L’ipotesi che si sta facendo strada, quindi, è che fosse nato da pochissime ore.

I carabinieri in queste ore stanno interrogando tutti i condomini del palazzo nei cui pressi è stato rinvenuto il corpicino senza vita. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Nocera Inferiore dove sarà sottoposta ad autopsia.