Installate e attivate dieci videocamere di sorveglianza nel Comune di Castellammare di Stabia. Sono state posizionate in diversi luoghi strategici del territorio cittadino, al fine di contrastare ed individuare gli autori degli sversamenti abusivi.

Sono state collocate in via San Benedetto, via Pioppaino, via Savorito, via Passeggiata Archeologica, via Meucci altezza Avis e altezza Enel, piazzetta Milante, Postiglione, Pozzano e Varano. Nei prossimi giorni sarà ultimato il collaudo per l’entrata in funzione delle telecamere.







“Un intervento fortemente voluto soprattutto da Fratelli d’Italia, sempre in prima linea per la sicurezza e la legalità nella nostra città”, ha spiegato la fascia tricolore Gaetano Cimmino. Sono stati, infatti, già effettuati recentemente dei controlli dalle autorità competenti. “Lo scopo è quello di scoraggiare furbetti e delinquenti che scaricano rifiuti e scarti edili, procurando danni incalcolabili all’ambiente e alla salute dei cittadini”, ha concluso.