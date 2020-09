Ieri pomeriggio gli agenti del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata hanno eseguito un ordine di esecuzione di pene concorrenti con contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dal Tribunale di Pesaro, nei confronti di D.M.C., 49enne cittadino italiano, per l’espiazione della pena di 4 anni, 4 mesi e 9 giorni di reclusione e alla sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per furto aggravato.







L’arresto è stato effettuato dal personale della squadra di polizia giudiziaria, dopo un’accurata attività d’indagine avviata nei giorni scorsi per la ricerca dell’uomo, resosi irreperibile dopo l’emissione del provvedimento restrittivo.