Sono 171 i nuovi positivi rilevati nelle 24 ore di giovedì 3 settembre, giornata a cui fa riferimento il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale. Purtroppo c’è da registrare ancora un decesso.

Tra i nuovi casi, 32 sono quelli di rientro: 10 casi dalla Sardegna, 15 da Paesi esteri, 7 connessi a rientri. L’analisi ci conferma che nelle ultime 24 ore si è registrato un calo dei positivi da rientro, che non ha ridotto però la curva epidemica.







Nel frattempo, il Governatore della Campania ha cancellato la data del 14 settembre come primo giorno di ripresa delle attività scolastiche.

Sono 1.733 i nuovi casi di coronavirus in Italia, per un totale di 274.644 compresi morti e guariti. Un aumento giornaliero analogo non lo si vedeva dal 2 maggio, ma si registra anche un nuovo record di tamponi effettuati in 24 ore (+113.085). Undici le vittime, mentre le terapie intensive – dopo 7 giorni in aumento – rimangono stabili (121, una in più di ieri)







I positivi in Campania dall’inizio della crisi Covid sono saliti a 7.649 in totale. I tamponi processati giovedì sono stati 6.211, con una percentuale giornaliera che sende lievemente e si attesta a 2,75%. In totale i tamponi analizzati in Campania salgono a 442.610 dall’inizio dei contagi.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania a tutt’oggi sono 196, più 11 rispetto al precedente report quotidiano. In terapia intensiva ricoverati 5 pazienti uno in più rispetto a ieri. Il numero delle vittime sale a 447 con una nuova vittima del virus.







Sono 19 i guariti registrati e quindi il totale sale a 4.471, di cui 4.466 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

I casi attualmente positivi, cioé esclusi i guariti e i deceduti, sono 2.731, ancora altri 151 in più, mentre sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare e sono ora 2.530, rispetto al giorno precedente 139 in più.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Martedì 25 agosto – 4,46% – 135 contagiati

Mercoledì 26 agosto – 3,58% – 130 contagiati

Giovedì 27 agosto – 3,33% – 183 contagiati

Venerdì 28 agosto – 4,31% – 188 contagiati

Sabato 29 agosto – 4,01% – 270 contagiati

Domenica 30 agosto – 3,18% – 184 contagiati

Lunedì 31 agosto – 1,74% – 102 contagiati

Martedì 1 settembre – 2,27% – 117 contagiati

Mercoledì 2 settembre – 3,01% – 193 contagiati

Giovedì 3 settembre – 2,75% – 171 contagiati