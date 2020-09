Il Governatore della Campania ha ormai deciso che la data del primo giorno di ripresa delle attività scolastiche sul territorio regionale, slitterà quasi sicuramente al 24 settembre, anche se l’ufficializzazione è stata rinviata alla settimana prossima.





Durante il consueto incontro del venerdì online su Facebook, ha fatto sapere che nei prossimi giorni si deciderà il nuovo calendario, valutando l’andamento dell’organizzazione sui territori, dove «i Comuni non sono ancora pronti». Il presidente della giunta regionale ha anche sottolineato che «occorre il massimo rigore in una Regione che ha una alta densità abitativa come la Campania». Si sta valutando l’ipotesi di una nuova data per l’inizio dell’anno scolastico, appunto il 24 settembre, ma non sono escluse altre soluzioni.





Intanto in rete nel pomeriggio di oggi hanno cominciato a girare, anche tramite un passaparola su WhatsApp, una falsa ordinanza su carta intestata della Regione Campania, perfettamente contraffatta, riguardante la data di apertura dell’anno scolastico.

“In primo luogo – ha scritto De Luca sulla sua pagina social – ricordiamo che la data di apertura dell’anno scolastico non si decide attraverso un’ordinanza, ma attraverso una delibera di Giunta”. Poi ha ricordato che a tal proposito, come già comunicato, sarà convocata per inizio settimana prossima un’apposita riunione della Giunta regionale per decidere proprio dell’apertura dell’anno scolastico.