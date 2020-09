Il segretario del partito politico PD e presidente della regione Lazio incita a ribellarsi contro i negazionisti del covid “augurandosi una rivolta popolare” e “apostrofando gli organizzatori gente folle”.

Le affermazioni sono pericolose ed istigatrici per il regolare svolgimento della manifestazione, dunque “Il Popolo delle Mamme” prende le distanze da azioni che potrebbero incidere sui profili legati all’ordine ed alla sicurezza pubblica.

Ma la denuncia non arriva solo da una parte del mondo associativo, in questo caso “Il Popolo delle Mamme”, ma anche dall’Associazione “L’Eretico”, che vede come cofondatori anche il dott. Pasquale Bacco ed il virologo Giulio Tarro.

Roberto Nuzzo cofondatore de “Il Popolo delle mamme” e Angelo Giorgianni, magistrato e cofondatore de “L’eretico” come riporta www.la-notizia.net hanno dichiarato: “Siamo stati costretti a fare questa denuncia poiché, frasi del genere per un sereno e pacifico svolgimento della stessa, potrebbero alla vigilia della nostra manifestazione creare tensioni. Le nostre associazioni hanno come unico obiettivo la salvaguardia e la qualità della vita dei bambini, e non solo”.

Le parole di Zingaretti del 2 settembre 2020

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti era in visita al nuovo Drive-in presso il ‘Parcheggio lunga sosta’ dell’aeroporto di Fiumicino, insieme ad Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio e Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma. Ecco le sue parole raccolte da ITALPRESS:

“Con questo servizio vogliamo spingere alla ripresa della libertà e della vita, l’esatto opposto di quei personaggi che addirittura organizzano manifestazioni popolari di rifiuto dell’esistenza del Covid, i negazionisti che offendono innanzitutto le vittime e le centinaia di migliaia di donne e uomini e personale sanitario che in questi mesi hanno dato di tutto per aiutare l’Italia a rimettersi in piedi. Proprio nel momento in cui spingiamo per la ripresa della vita, ma in piena sicurezza per creare lavoro e tornare alla normalità, non posso che denunciare l’irresponsabilità e la follia di chi lavora contro l’Italia, le persone e la possibilità di rimetterci in piedi. Quindi quel che mi permetto di fare qui è dire che ci sia una rivolta popolare contro chi ancora nega l’esistenza di un immenso problema che son convinto possiamo affrontare e sconfiggere. Ce la faremo e torneremo a vivere, ma per farlo bisogna combattere e non fare gli stupidi e gli irresponsabili negando quella che è una tragedia di questo secolo come poche altre ne abbiamo visto. Faremo di tutto per arginare le follie, la vanità e l’egocentrismo di persone irresponsabili”.

Andrea Ippolito