ll Fraternal Order of Police è la più grande organizzazione al mondo di agenti delle forze dell’ordine, con più di 349.000 membri. E’ “la voce di coloro che dedicano la loro vita alla protezione e al servizio delle comunità” americane.

Attraverso il loro presidente nazionale Patrick Yoes annunciano di aver votato all’unanimità per sostenere Donald J. Trump come presidente degli Stati Uniti d’America.







“La sicurezza pubblica sarà senza dubbio un focus principale per gli elettori alle elezioni di quest’anno”, afferma il presidente Yoes, il quale continua dicendo che “il Presidente Trump ha dimostrato” di sostenere gli agenti delle forze dell’ordine, inoltre che capisce i problemi che i membri dei corpi di polizia affrontano ogni giorno. Il presidente del FOP procede descrivendo l’orgoglio “di sostenere un candidato che chiede legge e ordine (law & order)” in tutta la nazione.



Trump ha il pieno ed entusiastico sostegno del FOP, come aggiunge Yoes: “Durante i suoi primi quattro anni, il Presidente Trump ha chiarito che ci guarda le spalle. I nostri membri sanno che ascolta le preoccupazioni dei nostri fratelli e sorelle in uniforme ed è in grado di prendere decisioni difficili sulle questioni più importanti per le forze dell’ordine. Il Presidente Trump si impegna a tenere al sicuro le nostre comunità e famiglie. Come la più antica e più grande organizzazione del lavoro delle forze dell’ordine, l’appoggio presidenziale del FOP è uno degli appoggi più ricercati dei candidati che corrono alla presidenza. Il FOP è la voce numero uno delle forze dell’ordine americane. Abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri membri, nei confronti degli 800.000 agenti delle forze dell’ordine giurati negli Stati Uniti, e delle comunità che servono a fare la nostra parte nel determinare la direzione in cui andrà il nostro paese”.







Nel 2016 il Fraternal Order of Police sostenne già Donald J. Trump, mentre nel 2012 votarono per non sostenere alcun candidato.

Da ricordare che anche la NAPO, che rappresenta più di 1.000 associazioni di polizia e 241.000 agenti, ha deciso già a luglio di appoggiare il presidente USA. A differenza della FOP però non ha deciso di votare nessun candidato alle elezioni del 2016 e che si ritrovò ad appoggiare Barack Obama nelle elezioni del 2008 e del 2012.

Andrea Ippolito