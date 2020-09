Renato Natale, sindaco di Casal di Principe, comune in provincia di Caserta, che era risultato positivo al Coronavirus, è stato ricoverato in ospedale per motivi precauzionali.





Il primo cittadino casalese era rimasto in quarantena, dopo aver scoperto di essere contagiato, in casa di sua figlia a Milano, dove si era recato per una visita alla famiglia.

L’aumento dello stato febbrile e un intasamento delle vie respiratorie lo hanno convinto a richiedere il ricovero in una struttura sanitaria del capoluogo lombardo.