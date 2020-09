Ieri venerdì 4 settembre è risultato positivo alla Covid-19 l’avvocato Antonio Maresca nel Comune di Sorrento. Ad attestarlo è il risultato di un test effettuato in un laboratorio privato. Si attende la conferma o la smentita del suo contagio dalle verifiche e dal tampone dell’Asl Na 3. “Ho parlato telefonicamente con lui, ha dato la notizia con gran senso di responsabilità”. Di fatto, è stato proprio lui a comunicare la notizia sui suoi canali social. Così ha scritto nel suo post su Facebook: “Buongiorno, comunico che al momento sono risultato positivo alla Covid-19”. E poi ha rassicurato le sue conoscenze: “Sono a casa e sto bene. A presto”. L’avvocato Maresca si trova in condizioni che non destano preoccupazioni, ovviamente nel regime di quarantena che gli è stato disposto.







Questo l’augurio della fascia tricolore Cuomo: “Ho appena parlato telefonicamente con

L’augurio è, ovviamente, che l’esito venga smentito dal tampone della Asl che sarà effettuato nelle prossime ore”. Parole pienamente appoggiate dal candidato sindaco Mario Gargiulo. “Gli auguro ogni bene, sperando che la positività non venga confermata dal tampone dell’Asl”, ha esordito. “L’avvocato Maresca – ha poi continuato – è uno dei candidati della squadra di Marco Fiorentino, per questo ora c’è bisogno di precauzioni ancora più stringenti per chi, come noi, sta portando avanti la campagna elettorale”.







Il candidato Gargiulo, inoltre, ha chiesto a tutti i candidati venuti a contatto con possibili positivi di sottoporsi immediatamente al test sierologico: “Ho chiesto a tutta la mia squadra un forte senso di responsabilità, la salute dei sorrentini per noi è e sarà la priorità dei prossimi mesi. Chiedo di fare lo stesso anche agli altri candidati sindaco”. Ed, infine, ha concluso: “Attenzione massima, occhi aperti, continuiamo a evitare ogni tipo di contatto non necessario” .

Emanuela Francini