Sono 100 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 5.427 tamponi processati. Rientrano tra questi 5 casi dalla Sardegna e 16 connessi a rientri.

Ma il numero che dovrà essere aggiunto al totale dei contagiati in Campania deve essere in totale di 183 casi poichè bisogna aggiungere ulteriori 83 positivi, relativi a rientri e a cittadini non campani, tamponati e rimasti senza esito. In effetti negli ultimi giorni erano rimasti senza esito altri 2.139 tamponi rimasti, appunto, in attesa di elaborazione, e di cui solo oggi si è saputo il risultato.





I positivi in Campania dall’inizio della crisi Covid sono arrivati ad essere 7.868 in totale. La percentuale giornaliera tra i tamponi processati e quelli risultati positivi resta sostanzialmente in linea con quella di ieri e si attesta a 1,84%, ieri era a 1,73%. In totale i tamponi analizzati in Campania salgono a 454.878 dall’inizio dei contagi.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania a tutt’oggi sono 221, più quattordici rispetto al precedente report. Purtroppo c’è da registrare ancora un altro ricovero in terapia intensiva, giungono a 7 i pazienti che stanno lottando più strenuamente con il virus, uno in più rispetto a ieri. Il numero delle vittime resta invariato, sono sempre 448 quelli che si sono dovuti arrendere al Covid. Oggi non sono stati registrati decessi.





Sono 2 i guariti e quindi il totale sale a 4.478, di cui 4.473 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

I casi attualmente positivi, cioé esclusi i guariti e i deceduti, sono 2.942 , ancora altri 98 in più, mentre sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare e sono ora 2.714, 83 in più.







Con la fine del primo settimana di settembre, dovrebbero concludersi anche i rientri dalle vacanze che ormai sono quasi del tutto terminate per tutti e quindi anche la situazione dovrebbe definirsi con maggiore chiarezza.

Da domani l’Unità di Crisi proverà, dati alla mano, a stabilire se e come riscrivere il calendario scolastico con data di partenza ormai chiaramente spostata al 24 settembre o se occorreranno altri giorni. Il Governatore della Campania ha cancellato la data del 14 settembre come primo giorno di ripresa delle attività scolastiche sul territorio regionale, non solo per i ritardi organizzativi.





Calano i contagi al netto di una diminuzione dei test effettuati, oltre 30mila in meno rispetto a ieri. Otto i decessi registrati e altri 12 pazienti ricoverati nelle terapie intensive.

I casi Covid non sarebbero meno gravi rispetto a marzo o aprile: “Non ci convince quanto detto da alcuni in questi mesi, che il virus sia diventato meno aggressivo” ha così dichiarato Alessandro Vergallo, presidente nazionale di Aaroi-Emac (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani).







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Giovedì 27 agosto – 3,33% – 183 contagiati

Venerdì 28 agosto – 4,31% – 188 contagiati

Sabato 29 agosto – 4,01% – 270 contagiati

Domenica 30 agosto – 3,18% – 184 contagiati

Lunedì 31 agosto – 1,74% – 102 contagiati

Martedì 1 settembre – 2,27% – 117 contagiati

Mercoledì 2 settembre – 3,01% – 193 contagiati

Giovedì 3 settembre – 2,75% – 171 contagiati

Venerdì 4 settembre – 1,75% – 119 contagiati

Sabato 5 settembre – 1,84% – 100 contagiati (oggi altri 83 casi dai giorni scorsi)