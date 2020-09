Continua la campagna acquisti della Juve Stabia in vista del campionato di serie C: la società ha annunciato l’ingaggio del difensore Roberto Codromaz, ex Triestina. A seguire il comunicato del club con le prime dichiarazioni del venticinquenne giocatore , quarto acquisto in ordine cronologico:

“La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo con l’US Triestina Calcio 1918 per l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Roberto Codromaz, classe ’95, fino al 30 giugno 2023.

Il calciatore, nativo di Trieste, è cresciuto calcisticamente nell’Udinese. Ha vestito anche le maglie della Feralpisalò, della Triestina e del Rimini.

Queste le prime dichiarazioni: “Sono felice di essere arrivato alla Juve Stabia, avevo voglia di una nuova avventura. Quando è arrivata la chiamata, non ci ho pensato due volte. L’idea mi ha subito entusiasmato e ho tanta voglia di dimostrare il mio valore”.

Roberto Codromaz si aggregherà alla squadra agli ordini di mister Padalino.

Domenico Ferraro