“Leggo in queste ore ricostruzioni giornalistiche fantasiose che provano a rilanciare malumori interni al nostro partito e lasciano intendere scelte dei vertici nazionali che indirizzerebbero il sostegno del partito napoletano verso un candidato invece di un altro.





Ricostruzioni fantasiose, appunto, che non rispondono al vero. La nostra scelta va nella direzione della costruzione e del rafforzamento dell’organizzazione di Italia Viva a Napoli e in tutta la Regione Campania.

Con riferimento al collegio napoletano, ma lo stesso vale per tutta la regione, faccio presente che i candidati di Italia Viva al Consiglio Regionale sono tutti validissimi e degnissimi di rappresentare il partito nell’assemblea regionale.







Il nostro partito è compatto e la competizione interna è corretta. A differenza di altri abbiamo fatto una scelta politica ben chiara e siamo impegnati a costruire un partito e non una lista elettorale che il giorno dopo il voto si scioglierà come neve al sole”.

Questa la dichiarazione di Fernando Farroni, vicesindaco di Portici e candidato di Italia Viva alle prossime elezioni regionali campane.