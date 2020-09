Registrato ieri un nuovo caso di contagio da Covid-19 nel Comune di Piano di Sorrento, ad ufficializzarne e divulgarne la notizia sono i vertici dell’Asl competente.

Si tratta di un uomo giovane che, a seguito di lievi sintomi sospetti, si è sottoposto al tampone il cui esito è stato positivo. È stato disposto tempestivamente, già da vari giorni, in isolamento domiciliare. Le sue condizioni di salute restano stabili, senza particolari complicazioni.





In arrivo anche una buona notizia: è guarita un’altra paziente, la quale è in attesa dell’esito del secondo tampone a conferma della negatività e della conseguente guarigione.

Il bilancio totale si aggiorna, segnando numeri contenuti. Su un totale di 12 contagiati, sono 4 gli attualmente positivi, 7 i guariti e purtroppo un deceduto. I tamponi effettuati sono 449, di cui 38 ripetuti.





“Un abbraccio forte ad entrambi ed ai loro familiari da parte di tutti noi”, ha augurato prontamente il sindaco Vincenzo Iaccarino ai concittadini in convalescenza. Poi ha richiamato all’attenzione la sua cittadinanza: “Carissimi concittadini, mi raccomando – ha avvisato – mai come in questo momento è importante la coscienza individuale e collettiva del rispetto delle norme fondamentali per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari”. E poi ha ricordato le misure di sicurezza anti-Covid e le modalità di segnalazione in caso di sintomi sospetti: “Evitate assembramenti, indossate la mascherina, rispettate il distanziamento sociale, lavate spesso le mani. In caso di febbre, tosse e mal di gola restate in casa e contattate il proprio medico curante”. Ed, infine, ha concluso mostrando tutta la sua vicinanza: “Per qualsiasi problema, io ci sono”.

Emanuela Francini