Gli atleti stabiesi regalano nuovamente emozioni. Si è concluso ieri il Campionato Italiano di canna da riva a box 2020. Quaranta squadre partecipanti da tutta Italia per sfidarsi in questa competizione, svoltasi in 2 prove a Siracusa. Il gradino più alto del podio è stato conquistato dall’associazione sportiva stabiese Emozioni Blu Asd, che si é aggiudicata la vittoria. Secondi i ragazzi del team Surf Competition Asd, terza poaizione per La Mestrina Asd.

Nicola Russo, Vincenzo Auricchio, Franco Pagano e Ciro Sito, sono loro gli artefici del successo sportivo made in Stabia. Atleti che si sono impegnati duramente in questi anni e hanno conquistato il meritato successo già sfiorato nel 2017.







Molteplici i complimenti e gli attestati di stima ricevuti dagli atleti stabiesi sui loro social e sulla pagina Facebook dell’associazione Emozioni Blu Asd. Anche il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, ha espresso la sua soddisfazione per il grande successo sportivo: “Castellammare sul tetto d’Italia. L’associazione sportiva stabiese Emozioni Blu a.s.d. ha vinto il campionato italiano di pesca con canna da riva a box 2020. A Nicola Russo, Franco Pagano, Vincenzo Auricchio e Ciro Sito vanno i miei più sentiti complimenti per aver conseguito questo eccellente risultato che dà lustro alla nostra città.”

Ivano Manzo