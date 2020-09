Poliziotti diventati membri dello staff del governatore della Campania, indagato Vincenzo De Luca. Secondo quanto scrive La Repubblica, De Luca è indagato nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli con l’ipotesi di falso e truffa. L’accertamento riguarda le modalità con cui quattro vigili urbani di Salerno sono diventati membri di segreteria del governatore. De Luca è stato ascoltato dai pm diversi mesi fa, prima del lockdown.







“Si apprende della tempestiva scoperta – ha scritto De Luca sulla propria pagina Facebook – che da tre anni è aperta una indagine sull’organizzazione dell’Ufficio di segreteria del Presidente della Regione Campania. L’indagine, dovuta, è partita da un esposto di un ex assessore regionale (ex Forza Italia, ora leghista) che mentre era assessore si faceva dare incarichi per centinaia di migliaia di euro dall’azienda regionale dei trasporti Eav (indagate, indagate…).

L’indagine triennale verte su questo interrogativo: gli autisti che a turno accompagnano il presidente della Regione, erano solo autisti o facevano anche lavoro di segreteria? Nel frattempo si comunica che l’organizzazione dell’Ufficio di segreteria della Presidenza attuale, rispetto a quella precedente, ha comportato un risparmio di 84mila euro l’anno. Buon lavoro a tutti. E per il resto, non perdere tempo e non farsi distrarre”.