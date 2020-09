L’ASD M.C.M. di Angri si ferma ad un passo dalla gloria. I giovani campani, protagonisti di un ottimo percorso alle Final Eight del Campionato Juniores di Raffa, hanno ceduto il passo alla San Cristoforo di Fano nella finalissima, che si è disputata domenica 6 settembre, a Roma, presso il Centro Tecnico della Federazione Italiana Bocce.

Dopo aver superato, nella giornata di sabato, prima i pugliesi della Martanese (LE), poi la Città di Spoleto (PE), in due sfide estremamente combattute, terminate entrambe ai tiri al pallino (i calci di rigore delle bocce), i talenti campani guidati da Giovanni Chiavazzo, Presidente nonché tecnico della squadra, e dal Tutor Fib Campania, Doriana Rescigno, sono stati sconfitti, con il punteggio di 3-0, dai validissimi avversari nell’ultimo atto della competizione.

Nel primo turno dell’incontro, i marchigiani si sono aggiudicati la vittoria nel Tiro di Precisione Under 18 (43-37), mentre il Tiro di Precisione Under 15 si è concluso in parità (35-35); il successo della San Cristoforo sia nel set Individuale (10-6) che in quello a Terna (10-7) del secondo turno ha fissato poi il risultato sul definitivo 3-0.

Nonostante il sogno tricolore infranto, la squadra della M.C.M. – composta da Alfonso Montella, Giovanni Ruggiero, Alfonso Forino, Salvatore Santonicola, Francesco Adamo e Gennaro Buono – torna a casa con una medaglia d’argento e con una certezza: l’intera Campania delle bocce, che li ha seguiti con grande passione in questi due giorni, è fiera di loro.

“Arrivare in finale è stata già una grandissima soddisfazione – ha dichiarato Doriana Rescigno –. I ragazzi della MCM hanno dimostrato di avere carattere, tuttavia la San Cristoforo era molto forte tecnicamente e ha meritato la vittoria. Siamo contenti di come è andata – ha aggiunto il Tutor Fib Campania – e speriamo che i nostri giovani atleti possano far tesoro di questa esperienza per migliorare e coltivare sempre di più la passione per questo sport”.