“Le parole di Papa Francesco all’Angelus sono risuonate come un forte richiamo a riprendere il cammino nelle nostre comunità con il piede giusto: attenzione alle chiacchiere, considerate dal Papa come una peste più terribile del Covid. Ciò che dobbiamo imparare dal lungo tempo di prova che abbiamo attraversato è che non si può vivere senza relazioni vere, fatte di sincerità e delicatezza, rispetto e attenzione all’altro nella situazione particolare in cui si trova”. Così l’arcivescovo di Castellammare-Sorrento monsignor Francesco Alfano.







“Parlare senza conoscere, – ha continuato Alfano – giudicare con superficialità, seminare sfiducia invece di affrontare il problema con l’interessato: tutto ciò può sembrare piuttosto ovvio o addirittura normale, se non prendiamo sul serio la singolarità di ogni persona. Da dove ripartire allora se non da un atteggiamento concreto e umile, che ci fa riconoscere tutti fratelli ‘nella stessa barca’?

Occorre passare dalle parole ai fatti e contribuire così alla ricostruzione del tessuto umano delle nostre comunità: è la testimonianza più bella è credibile che ci rende pronti a condividere la Gioia del Vangelo nella compagnia degli uomini”.