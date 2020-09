Il 4 settembre 2020 si scopre 1 positivo asintomatico che mette automaticamente 60 persone in isolamento. Il fatto avviene in una scuola della capitale in zona Cassia. Alla Marymount international é un ragazzo a risultare positivo al Coronavirus, così la Asl Roma 1 ha messo in isolamento domiciliare 60 persone, tra cui compagni di classe ed insegnanti.





Ho più volte descritto cosa afferma l’Organizzazione Mondiale della Sanità in merito ai tamponi ed alla RT/PCR, ma occorre riportare ancora una volta:

“Il rilevamento dell’RNA virale non significa necessariamente che una persona sia infettiva e in grado di trasmettere il virus a un’altra persona. Studi sull’utilizzo di colture virali di campioni di pazienti per valutare la presenza di SARS-CoV-2 infettiva sono attualmente limitati”.

“Il rilevamento dell’RNA mediante saggi basati sulla reazione a catena della polimerasi a trascrizione inversa (RT-PCR) NON È NECESSARIAMENTE INDICATIVO di virus competente per la replicazione e l’infezione che potrebbe essere trasmissibile e in grado di causare l’infezione”.







A tal proposito é opportuno riportare cosa é scritto nel verbale n. 8 del CTS (Comitato Tecnico Scientifico), dove infatti si stabilisce che i tamponi andavano fatti solo ai sintomatici: “in assenza di sintomi il test non è giustificato, in quanto non fornisce un informazione indicativa ai fini clinici ai sensi delle definizioni di ‘caso’. Inoltre si ricorda che la procedura prevista per la definitiva conferma del caso é affidata all’Istituto Superiore di Sanità. Le comunicazioni di positività non associate a sintomi determinano una sovrastima del fenomeno sul paese, rendendo i dati non omogenei con gli altri diffusi dall’OMS”.

Andrea Ippolito