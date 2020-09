I tamponi effettuati oggi quasi raddoppiano rispetto a ieri, 249 i positivi riscontrati. Rientrano tra questi 45 casi di rientro, 20 dalla Sardegna, 25 da Paesi esteri e 16 contatti stretti di precedenti casi di rientro.

Con oggi sono da considerare esauriti i tamponi arretrati legati ai rientri dall’estero e da altre regioni. Si conclude questa fase dell'”operazione filtro” del piano sicurezza e prevenzione messo in atto dalla Campania, unica regione d’Italia che dal 12 agosto scorso ha reso obbligatorio lo screening per chi rientra.





Oggi stabilito il record di tamponi processati: 7.900. Intanto la Regione Campania ha dato il via libera alla ripresa dell’anno scolastico ma solo a partire dal 24 settembre. In vista di questa scadenza è obbligatorio per insegnanti e personale Ata sottoporsi allo screening.

La percentuale oggi torna a scendere anche se resta ancora troppo alta: 3,15%, ieri era arrivata a 5,11%.





I positivi in Campania dall’inizio della crisi Covid sono saliti a 8.377. In totale i tamponi analizzati in Campania salgono a 467.131 dall’inizio dei contagi.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania a tutt’oggi sono 220, scendono di due unità rispetto a ieri. Salgono invece i degenti in terapia intensive: sono 9 i pazienti che stanno lottando con il virus in quei reparti. Il numero delle vittime resta invariato, sono sempre 448 quelli che si sono dovuti arrendere al Covid. Oggi non sono stati registrati decessi.





Sono 24 i guariti e quindi il totale sale a 4.514, di cui 4.509 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

I casi attualmente positivi, cioé esclusi i guariti e i deceduti, sono 3.415, ancora altri 225 in più, mentre sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare e sono ora 3.186, 226 in più.





L’andamento dei contagi nel nostro Paese resta stabile. Un paziente in più in terapia intensiva (ora 143), aumentano i ricoveri (1760, +41). Registrati dieci decessi.

Nessuna regione a zero contagi, quella con più casi giornalieri è la Lombardia (271 contro i 109 di ieri), seguita da Campania (249) e Puglia (143, pesa il focolaio dell’azienda di Polignano con a oggi 78 positivi). In calo il Lazio (129). La Sicilia è a quota 84, la Sardegna 51.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Sabato 29 agosto – 4,01% – 270 contagiati

Domenica 30 agosto – 3,18% – 184 contagiati

Lunedì 31 agosto – 1,74% – 102 contagiati

Martedì 1 settembre – 2,27% – 117 contagiati

Mercoledì 2 settembre – 3,01% – 193 contagiati

Giovedì 3 settembre – 2,75% – 171 contagiati

Venerdì 4 settembre – 1,75% – 119 contagiati

Sabato 5 settembre – 1,84% – 100 contagiati (oggi altri 83 casi dai giorni scorsi)

Domenica 6 settembre – 5,11% – 218 contagiati (oggi altri 42 conteggiati oggi)

Lunedì 7 settembre – 3,15% – 249 contagiati